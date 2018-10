15 октября 2018 г. Том Харпер | The Sunday Times Экс-супруга Абрамовича Ирина "надула" его в ситуации с виллой в Сен-Тропе Ирина Абрамович, бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича, ведет яростную тяжбу со своей бывшей помощницей Эларем Хоффманн в Высоком суде Лондона, пишет The Sunday Times. Журналист Том Харпер сообщает: Хоффманн "обвиняет бывшую начальницу в использовании нескольких офшорных компаний для уклонения от уплаты британских налогов со своего частного самолета, а также для надувательства своего бывшего мужа. Ирина, со своей стороны, все отрицает. Она подала встречный иск к Хоффманн, утверждая, что та 5 лет управляла ее финансами и совершила ошибки, из-за которых она лишилась 19 млн фунтов". Издание переходит к подробностям: "В том числе экс-помощница утверждает, что Ирина устроила так, чтобы во время развода адвокатам Абрамовича выслали подложные документы, что побудило его переплатить за виллу в Сен-Тропе 9 млн евро". "В документах, поданных в Высокий суд, Хоффманн утверждает, что по соглашению о разводе на общую сумму 300 млн долларов Ирине разрешалось потратить до 50 млн евро на недвижимость в "регионе Лазурный берег" на юге Франции, если она сможет предоставить бывшему мужу "надлежащие доказательства расходов". "Хоффманн утверждает, что Ирина купила виллу "примерно за 38 млн евро", а затем вместе с неким швейцарским юристом задумала план "нечестно склонить" своего бывшего мужа к выплате ей "остатка", - говорится в статье. Ирина "стремилась создать фиктивное соглашение между двумя офшорными компаниями-прокладками /.../, которое намеревалось ложно указать на "расходы" более чем 9 млн евро, касавшиеся "Выбора Софи" (особняка, выбранного Ириной для покупки. - Прим. ред.)", говорилось в иске. "Согласно материалам судебного дела, затем Ирина получила от Абрамовича наличные на покрытие "фиктивных расходов". Экс-помощница утверждает, что трения из-за этой якобы непрозрачной транзакции повлекли за собой ухудшение ее отношений с Ириной", - говорится в статье. Хоффман утверждает, что были трения и из-за компании, через которую Ирина платила прислуге. "Ирина "неоднократно попросила предоставить ей контроль над устройствами электронных платежей компании, чтобы совершать банковские переводы". Хоффманн утверждает, что отказалась, заявив, что это "могло бы быть равносильно незаконной банковской деятельности", - говорится в статье. По мнению издания, напряженность накалилась, когда в 2015 году британские налоговые инспекторы поставили перед Ириной вопрос о "предполагаемой неуплате НДС с ее частного самолета" (формулировка автора). "Хоффманн утверждает, что Ирина "по налоговым соглашениям" владела самолетом через некую компанию и имела право на возврат НДС, если компания осуществляла чартерные рейсы для третьих сторон. Она утверждает, что Ирина велела ей отвергать многие предложения об аренде самолета, что, как считала Хоффманн, "рисковало быть незаконным". Ирина вернула налоговикам 93500 фунтов, утверждается в иске Хоффманн", - говорится в статье. Со своей стороны, Ирина утверждает, что Хоффманн не выплатила НДС так, как полагалось, что и повлекло за собой налоговую проверку. Газета пересказывает несколько обвинений, выдвигаемых Ириной в адрес Хоффманн: вилла в Сен-Тропе была приобретена по "крайне завышенной" цене, что стоило Ирине 17,3 млн фунтов из собственного кармана, Хоффман "пыталась получить откат от сделки и попусту растратила сотни тысяч фунтов на реконструкцию" (формулировки издания). Газета приводит примеры из иска: строители забыли подключить к электросети электронную систему для отпугивания комаров, забор для защиты от диких кабанов функционировал неправильно, винный погреб остался без системы охлаждения, у гостей позеленели волосы оттого, что бассейн обрабатывался ненадлежащими химикатами. Стороны категорично отрицают утверждения друг друга, дело будет слушаться в Высоком суде в будущем году, сообщает издание. Источник: The Sunday Times