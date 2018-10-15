С огнестрельным оружием против государства

В Австрии была задержана радикальная верхушка некоего выдуманного суда, который располагался во владениях швейцарского предпринимателя Даниэля Моделя, сообщает Tagesanzeiger.

"Это стало самой крупномасштабной полицейской операцией в Австрии за последнее время: около 300 сотрудников полиции провели в начале октября обыски в 19 квартирах, расположенных на территории четырех федеральных земель. В результате спецоперации были конфискованы огнестрельное оружие, биты, обнаружены планы по изготовлению взрывных устройств. В ходе рейдов были задержаны 6 человек", - сообщает швейцарское издание. В четверг в ходе еще одного рейда было задержано два человека. Задержанных подозревают в том, что они возглавляли антигосударственное объединение. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Как стало известно изданию, "по меньшей мере четверо задержанных имеют связи со Швейцарией. Они выполняли функции президентов или вице-президентов организаций, которые зарегистрированы на земле, принадлежащей швейцарскому предпринимателю Даниэлю Моделю". Члены этих организаций не признают современных государственных образований, говорится в статье.

"Известные в Германии и Швейцарии как "рейхсбюргеры", члены подобных организаций не признают никаких государственных институтов и не подчиняются законам. Их идеология весьма схожа с правоэкстремистской, однако демонстрирует черты, свойственные русским сектам. Это движение имеет больше всего последователей на территории ФРГ, где после убийства полицейского два года назад действует программа по разоружению "рейхсбюргеров", - передает Бернгард Оденаль.

В Австрии и Швейцарии "рейхсбюргеры" в первую очередь пытаются помешать работе государственных органов при помощи хулиганских выходок. Однако результаты рейдов доказывают, что они, по всей видимости, планировали и более серьезные силовые акции.

Особую активность "рейхсбюргеры" проявляют при создании собственных "трибуналов". Таких, как International Common Law Court of Justice Vienna (ICCJV), который в 2016 году переехал из Австрии в Швейцарию во владения Моделя.

"Предпринимателю не чужда подобная идеология, - отмечает журналист. - Он сам основал "государство" под названием Авалон".

По оценкам швейцарских властей, в европейских странах насчитывается до 150 членов этой особо радикальной группы, против 23 из них ведется следствие.

"Особо опасным считается вице-президент швейцарского International Intelligence Agency (входит в состав ICCJV) Александр Х., который возглавляет и австрийский филиал российской школы рукопашного боя "Система", - передает швейцарское издание.

"Х. объединяет методы тренера рукопашного боя с идеологией, которая ставит себя выше всех законов", - говорит тирольский блогер Дитмар Мюльбёк, изучающий феномен "рейхсбюргеров".

В настоящее время сайт ICCJV не работает, а организации было отказано в гостевом пребывании, сообщил сам Модель. По словам предпринимателя, "необходимость независимой системы правосудия ощущается все более остро". Дело в том, уверен он, что государству для вынесения приговора требуется все больше средств и времени - и это с учетом "весьма сомнительного исхода".