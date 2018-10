15 октября 2018 г. Джеймс Ротвелл | The Telegraph Россия пытается провоцировать голландских и британских морпехов за Полярным кругом Российские истребители и корабли пытаются провоцировать голландских и британских морпехов во время учений за Полярным кругом, заявил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри. По его словам, это "холодная война 3.0", где Россия использует технологии и демонстрацию военной мощи в ущерб западным правительствам, передает корреспондент The Telegraph Джеймс Ротвелл. "Мы здесь наблюдаем повышенный интерес со стороны кораблей российского флота во время наших учений, - сказал генерал. - Например, когда мы проводим пусковые учения в рамках нашей программы по обороне от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем в предыдущие десятилетия. Они явно хотят, чтобы их заметили". "Мы также видим, что российские истребители, чтобы заявить о себе, пролетают ближе к нашим военным кораблям - почти что, можно сказать, провокационным образом", - добавил он. Полярный круг все больше воспринимается как крайне важный для стратегических интересов Британии и НАТО на фоне появления новых морских путей, используемых Россией и Китаем. В Норвегии вместе с корпусом морской пехоты Нидерландов в учениях участвуют примерно 400 морпехов из 45-го батальона королевской морской пехоты Великобритании, говорится в статье. Несколько недель назад министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил об "оборонной стратегии в Арктике", согласно которой в следующем году в Норвегию отправят 800 морпехов. "Мы наблюдаем активность российских подлодок на уровне, очень близком к тому, что был во время холодной войны. И это правильно, что мы начинаем реагировать, - заявил Уильямсон. - Если перевести часы на десять лет назад, многие думали, что эра активности подводных лодок в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, а также угроза, которую она собой представляла, исчезли с падением Берлинской стены. На самом деле эта угроза снова вышла на первый план". Источник: The Telegraph