Загрязнение воздуха может увеличить риск выкидыша во время беременности

"Имеет ли беременность, протекающая в условиях загрязненной среды, такие же шансы на успех, как беременность, которая проходит в условиях чистого воздуха? Инстинктивно кажется очевидным, что нет. Китайское исследование, опубликованное в понедельник в журнале Nature Sustainability, подтверждает, что воздействие загрязненного воздуха тесно связано с риском выкидыша в первые три месяца беременности", - сообщает Le Figaro.

"Авторы исследования, ученые из Пекинского университета, собрали медицинские карты 255 тыс. женщин, у которых начало беременности проходило в Пекине в период с 2009 по 2017 год. И тщательно записали данные об их уровне образования, профессии, месте жительства. Исследователи также приняли во внимание некоторые мешающие факторы, то есть элементы, которые могут играть роль в возникновении выкидыша, такие как возраст матери и род занятий", - говорится в публикации.

"Параллельно с этим ученые попытались оценить уровень загрязнения воздуха для каждой женщины на основе измерений, выполненных станцией контроля качества воздуха, ближайшей к их жилью и месту работы. Измерению подверглись четыре загрязняющих вещества: мелкие и легкие частицы PM 2,5 - их диаметр менее 2,5 микрометров, то есть одна тридцатая часть ширины волоса, диоксид серы (который образуется главным образом при сжигании ископаемого топлива), окись углерода и озон, которые, в частности, выделяются при дорожном движении, отоплении и промышленном производстве", - указывает журналистка Сесиль Тибер.

" Среди участниц исследования 17 477 (6,8%) пережили выкидыш в первые три месяца беременности. Следует отметить, что это явление далеко не обособленное, поскольку оно касается до 15% беременностей, особенно в развитых странах. Что обнаружили исследователи? Воздействие высоких концентраций загрязнителей воздуха связано с повышенным риском выкидыша. И эта связь усиливается, когда концентрации наиболее высокие", - отмечает издание.

"(...) Как загрязнение может повлиять на ход беременности? По мнению авторов китайского исследования, микрочастицы (диаметром менее 2,5 микрометров) способны преодолевать плацентарный барьер и, таким образом, вызывать необратимые повреждения в критические периоды развития плода. Еще одно объяснение: полициклические ароматические углеводороды, то есть вещества из различных источников (производство шин, битумная и смолистая промышленность, нефтехимия, отопление дровами или углем, автомобили, курение...) способны связываться с ДНК и изменять ее", - поясняет журналистка.

"Китай является стареющим обществом, и наше исследование выявляет дополнительную причину, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в нашей стране, с тем, чтобы повысить рождаемость", - заключают исследователи. Они рекомендуют беременным женщинам и тем, кто хочет забеременеть, защищать себя от загрязнения воздуха. Совет, который сложно применить на практике в Пекине, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году занял 122-е место среди самых загрязненных городов мира", - резюмирует Le Figaro.