В Киеве прошел марш против "капитуляции" Украины перед лицом Москвы

"(...) Одни усмотрят в этом риск радикализации настроений, другие - новое предупреждение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник, день 14 октября в Киеве, когда отмечается "день защитника Украины", традиционный парад националистов, военизированных формирований и ультраправых группировок, завершился большим маршем из нескольких тысяч человек, которые выкрикивали "нет капитуляции", "мы не уступим Украину" или "Зеленский предатель", - пишет спецкор Le Monde в Киеве Клер Гатинуа.

"Нападки были напрямую адресованы главе государства, избранному в апреле и призванному заключить мир на Донбассе. Чтобы прекратить перестрелки в восточной части страны, разрушенной в течение последних пяти лет конфликтом между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинской армией, украинские правительственные чиновники выразили готовность провести выборы на оккупированных территориях и отвести войска обеих сторон на линии разграничения. Однако для части страны такой процесс переговоров является неприемлемым", - отмечает автор статьи.

"Мы не можем доверять россиянам, если украинские войска отведут, они останутся там!" - считает 48-летняя психолог Наталья Луговская. Она потеряла своего 23-летнего сына, который погиб на линии фронта в 2018 году, после того как вступил в ультраправую военизированную группировку "Азов" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.). "Получается, что он погиб ни за что", - говорит она, обещая, что ее дочь, которая также является военнослужащей, не выйдет из боя, пока не победит с оружием в руках.

"(...) Почти 14-часовая пресс-конференция, проведенная 10 октября украинским президентом с целью успокоить население, не достигла своей цели", - указывает журналистка.

"Это было шоу", - говорит 56-летний ветеран войны Анатолий Фатеев, лишившийся обеих ног, подорвавшись на мине, который состоит в националистической партии "Свобода".

"(...) Наряду с военизированными группировками, привыкшими к парадам, на марш пришли новички, пожелавшие выразить свои опасения по поводу будущего страны", - пишет Le Monde. Среди них Лариса и Владимир Мандрик. Она экономист, он менеджер по маркетингу. "Мы хотим мира, но мы очень хорошо знаем, что Россия стремится к тотальному контролю над Украиной, если мы уступим по вопросу о Донбассе, то завтра российские войска будут в Харькове", - сказал он.

"Зеленский считает, что раз он добился доверия от 70% населения, значит, он обладает абсолютными полномочиями. Но большинство украинцев также считают, что Россия является агрессором. Да, в этом марше присутствуют крайне правые группировки. Но когда нет ненавистнических высказываний или агрессивности, мы можем участвовать в манифестации вместе с ними, чтобы защитить Украины", - говорит Андрей Левус, бывший депутат от правоцентристской партии "Народный фронт". И делает вывод: "Это сигнал тревоги для Зеленского. Он должен быть обеспокоенным".