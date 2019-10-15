Микробы могут быть опасными для космических туристов

"Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA намерено в ближайшее время размещать на Международной космической станции (МКС) туристов. Похожие планы есть и у России". Однако, как предупреждают ученые, такие путешествия могут нести недооцененные ранее риски, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Например, в питьевой воде на станции, очевидно, встречаются бактерии, которые, хотя и не вредят здоровым космонавтам, могут быть опасными для людей с ослабленной иммунной системой, пишут в научном журнале Microbiology исследователи из команды Мэттью Варго из Университета Вермонта в Берлингтоне".​

"По словам ученых, в так называемой биопленке водопроводных труб и емкостей для воды содержатся различные виды бактерий, встречающиеся также внутри оборудования на Земле. (...) О некоторых из обнаруженных в системе питьевого водоснабжения МКС бактериях известно, что они могут вызывать заболевания у людей с ослабленной иммунной системой. Для коммерческих космических полетов это хотя и очень маленький, но тем не менее существующий риск", - отмечает издание.

"По мере нахождения в космосе иммунная система космонавтов слабеет, и чем больше людей туда отправляются, тем более вероятным становится заражение", - указывает Варго.

"МКС далека от Земли, но вовсе не свободна от бактерий. В пробах, взятых например, с обеденного стола станции, кабины для сна, в туалете, на стенах и иллюминаторах, наиболее часто встречающимися бактериями оказались стафилококки (26%) и определенные энтеробактерии (23%). Еще 11% микроорганизмов принадлежали к роду бацилл". Также был обнаружен золотистый стафилококк, способный вызывать опасные инфекции, и бактерии рода энтеробактер, которые встречаются в кишечнике человека и также могут приводить к заболеваниям, говорится в статье.

В предыдущих исследованиях на МКС были также обнаружены штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам. Ученые предполагают, что их возникновению способствуют некоторые условия в космосе, например, невесомость.

Лишь в августе на МКС был установлен адаптер для стыковки с частными космическими кораблями. При этом роскоши космическим туристам ждать не стоит. "Для питья используется переработанная моча. Шум вентиляции быстро вызывает раздражение. Спать придется пристегнутым к стене, а еда, по словам тех, кто бывал на станции, порой тоже оставляет желать лучшего".

"Впрочем, вид, открывающийся из космоса, уникален. Согласно планам NASA, ночь в космосе будет стоить около 35 тыс. долларов. Дополнительно оплачивается транспортировка стоимостью более 50 млн долларов", - передает Der Spiegel.