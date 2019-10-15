Подарок ко дню рождения Путина

"После вывода американских войск с севера Сирии дорога для российского президента Владимира Путина свободна. Будучи последней крупной державой в регионе, Москва теперь может беспрепятственно следовать своим интересам", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

О выводе американских вооруженных сил с северо-востока Сирии Дональд Трамп по воле случая объявил именно в день рождения Путина. "Эта новость, вероятно, прозвучала для Путина как подарок", - отмечает автор статьи Кристиан Эш.

"Это триумф для российской политики, - считает журналист. - (...) Между шиитами и суннитами, турками и курдами, Израилем и Сирией, персами и арабами Москва всегда пыталась сохранить баланс, как минимум внешний. И теперь, когда Турция начинает крупную наступательную операцию против сирийско-курдских сил в соседней стране, эта политика оправдывает себя".

"Российское влияние, которое и без того было большим, выросло еще. Соединенные Штаты доказали, что на них нельзя полагаться​ - они бросили своих курдских союзников. Москва с самого начала мало обещала курдам, поэтому она разочаровала их меньше", - говорится в статье.

"Сирийские курды вынуждены подчиниться диктатору Башару Асаду. Это укрепит режим и будет в интересах России. "Главная задача Москвы состоит в том, чтобы расширить полномочия режима в Дамаске, - говорит эксперт по внешней политике Федор Лукьянов. - Теперь курды вынуждены сами просить об этом".

"Новая буферная зона на северо-востоке Сирии, которую хочет создать Турция, приемлема для России. Кремль неоднократно, громко и открыто, подчеркивал законную заинтересованность Турции в безопасной южной границе. (...) Для Москвы важно лишь одно условие: буферная зона не должна быть оккупирована Турцией, формально главными должны быть сирийские силы", - отмечает Эш.

"И, наконец, Москва рада раздору Турции и ее западных партнеров. Это путь ослабления НАТО. И, несмотря на то, что Трамп сделал Эрдогану большое одолжение, когда отозвал свои войска и освободил дорогу для турецкого наступления, о сближении Вашингтона и Анкары (которого опасается Москва) речи не идет. Трамп давно сыплет в Twitter новыми угрозами в адрес Турции. В настоящий момент ничего не говорит о том, что Эрдоган высвободится из объятий Путина", - пишет Der Spiegel.