Как по скорости ходьбы определить IQ

"То, как ты ходишь, говорит о тебе больше, чем предполагалось ранее. Об этом свидетельствует новое исследование. Так, твоя походка может рассказать, например, о том, каков твой биологический возраст - и как обстоят дела с твоим интеллектом", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Врачам известно, что в возрасте 70-80 лет те, кто ходит медленно, как правило, умирают раньше сверстников, которые ходят быстрее", - отмечает психолог и соавтор исследования Терри Моффит.

В новом исследовании ученые из Университета Дьюка проанализировали данные примерно 1 тыс. человек. "Все участники исследования родились в одном и том же году в новозеландском городе Данидин, на момент исследования им было по 45 лет. Начиная с 3-летнего возраста они регулярно принимали участие в различных тестах. Чтобы исследовать их ходьбу, ученые попросили их выполнить три задания. Сначала участники должны были в нормальном темпе идти по беговой дорожке. Затем им необходимо было одновременно решать мыслительную задачу, а именно воспроизводить буквы алфавита. И, наконец, они должны были идти максимально быстро, но при этом не бежать. Во время всех трех заданий исследователи измеряли скорость их ходьбы", - передает издание.

"Ученые также проанализировали данные об IQ участников, провели сканирование их мозга и собрали другие биологические данные - от показателей крови до состояния зубов. Эти данные могут предоставить информацию о биологическом возрасте человека, который может весьма отличаться от календарного", - поясняет Die Welt.

"Люди с медленной походкой оказались с биологической точки зрения старше тех, кто родился в том же году, но передвигался быстрее. Состояние их здоровья, как правило, было хуже. К тому же, исследование показало, что в зависимости от скорости ходьбы отличаются и умственные способности людей: так, IQ человека с самой медленной походкой был на 16 пунктов ниже IQ человека, который ходил быстрее всех".

"Анализ данных участников в детском возрасте показал, что по IQ и другим тестам, вероятно, возможно предсказать скорость ходьбы человека в 45-летнем возрасте. Представляется, что информацию об этом можно получить уже из первых результатов тестов, пройденных участниками в возрасте 3 лет".

По словам автора исследования Лин Джи Хартманн Расмуссен, эти данные также можно использовать для определения здоровья человека в будущем и предотвращения связанных с возрастом нарушений. Тем не менее, как отмечает геронтолог Штефани Студенски, указывающая на необходимость оценки других возможных факторов, "нам не следует полагать, что плохие результаты 3-летних детей при прохождении тестов на когнитивные способности обрекают их на проблемы в течение всей жизни".

"Впрочем, исследователи едины во мнении: скорость ходьбы - это важный показатель биологического возраста", - передает Die Welt.