Немецкие ВВС готовятся к ядерной войне

"Если кошмарный сценарий ядерной войны когда-нибудь действительно наступит, немецкие ВВС хотят быть подготовленными: совместно с партнерами по НАТО военная авиация Германии проводит в настоящий момент учения по обороне территории альянса с использованием ядерного оружия", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"По информации новостного агентства Deutsche Presse-Agentur секретные учения под названием "Стойкий полдень" начались на этой неделе. На них среди прочего отрабатывается использование истребителей-бомбардировщиков, которые в случае войны могут быть оснащены ядерным оружием", - говорится в публикации.

Как пишет издание, в этом году учения проводятся на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн-Вестфалия. "Она считается возможным запасным местом хранения американского тактического ядерного оружия типа B61, которое, по официально не подтвержденной информации, хранится в Бюхеле, в земле Рейнланд-Пфальц".

"Одновременно в Бюхеле проходят учения "Несгибаемый страж", на которых отрабатывается оборона местной авиабазы. По данным бундесвера, на учениях среди прочего тренируется использование системы ПВО Patriot (...)", - передает издание.

"По информации военных экспертов, на учениях "Стойкий полдень", регулярно проводимых в октябре, среди прочего отрабатывается безопасная транспортировка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка на истребители. Однако тренировочные полеты проходят без бомб. Информации о сценарии учений пока не было".

"В настоящий момент угроза ядерной войны считается более высокой, чем в последние три десятилетия, - отмечает издание. - Причиной прежде всего является прекращение действия договора о РСМД об отказе от ракет средней дальности наземного базирования, способных нести ядерные боеголовки. (...) Военные эксперты ожидают, что теперь может возникнуть новая гонка вооружений. Так, США уже работают над новой мобильной ракетной системой средней дальности наземного базирования, которая во времена договора о РСМД подпадала бы под запрет".

"К тому же скоро может прекратиться действие и последнего крупного договора о разоружении между Россией и США. Срок действия договора СНВ-III об ограничении стратегических ядерных вооружений заканчивается 5 февраля 2021 года", - напоминает Bild.