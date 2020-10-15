"Вторая волна коронавируса в России грозит превратиться в цунами. Но, в отличие от весны, государственная власть ведет себя нерешительно", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Анне Павловне повезло, - повествует журналист Штефан Шолль. - 71-летняя пенсионерка десять дней пролежала в одной из московских больниц с высокой температурой и воспалением легких. Врачам удалось вылечить ее уколами антибиотиков. Но Анна Павловна говорит, что коронавирус распространяется быстро. "Когда меня положили в больницу, отделение было пустым. Когда меня выписывали, все койки были заняты, первые пациенты уже лежали в коридоре", - говорит она".

"Вторая волна пандемии Covid-19 грозит превратиться в цунами и в России", - отмечает издание. По данным властей от 14 октября, за сутки в России было выявлено рекордное количество новых случаев заражения - 14 231 случай, что значительно больше максимального показателя первой волны, а именно почти 11 700 случаев, выявленных 11 мая. В начале сентября это число составляло еще около 4700 случаев, говорится в статье.

"Многие статистики и медики утверждают, что реальные цифры как минимум в два раза превышают официальные. По данным министерства здравоохранения, занято 90% коек для больных коронавирусом. Анастасия Васильева, председательница профсоюза "Альянс врачей", написала в Twitter, что на самом деле их уже 200%. Один врач из Краснодарского края сказал в разговоре с интернет-изданием meduza.io, что каждому из его коллег по отделению приходится лечить 45 пациентов вместо 20 согласно нормативам. По его словам, люди ждут в приемном отделении по 3-4 часа, так как в больнице есть только один КТ-аппарат. "Реанимации полные, морг полный", - сказал он".

"Но если весной в Москве и других российских регионах действовал строгий карантин, а местами и запрет на выход из дома, то пока власти довольствуются отдельными мерами, - указывает издание. - (...) Бары, фитнес-центры и церкви остаются открытыми, и их посещает много людей. В московском метро даже в часы пик едва ли половина пассажиров носят предписанные маски. Но власть, по-видимому, хочет избежать нового локдауна и его экономических последствий. Ее СМИ многообещающе рассказывают об уже двух разработанных в России вакцинах от Covid-19, которые, впрочем, еще не прошли обязательного массового испытания".

"На даче в деревне к югу от Москвы Анна Павловна проводит свой 2-недельный карантин, - пишет Frankfurter Rundschau в заключение. - У нее проблемы с желудком, и она чувствует слабость. Но сейчас и здесь заболели многие люди. По ее словам, в соседнем доме у всех вирус, даже у детей. Хуже всех чувствует себя мать, медсестра, говорит пенсионерка: "И знаете, официальные числа - неправда. Даже мне в больнице не поставили диагноз Covid-19".