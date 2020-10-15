Из-за введения комендантского часа Эммануэлю Макрону грозит социальный бунт

"(...) Есть две Франции. Одну запрут под замок с 21:00 до 6:00. Другая попытается продолжить свою обычную жизнь, если ей позволит это сделать скорость распространения коронавируса. Делая выбор в пользу жесткой меры, то есть введения комендантского часа с 21:00 до 6:00 в крупных французских мегаполисах, Эммануэль Макрон идет на реальный риск. Именно во всех обозначенных им городах, начиная с Парижа и его пригородов, карантин оставил после себя самые значительные социальные раны. И именно в этих мегаполисах, что вполне логично, больше всего процветает культурная жизнь, а также сосредоточены молодые студенты, уже выбитые из колеи полной дезорганизацией занятий и экзаменов. А значит, объявленное шестинедельное воздержание от удовольствий в сочетании с усиленными мерами безопасности в общественных местах станет похожим на болезненный железный ошейник", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

"Такой выбор перед лицом вируса свидетельствует о желании президента Франции сделать ставку в первую очередь на авторитет государства. В этой Франции комендантского часа метрономом ночной жизни снова станет полиция. Возобновится ритуал справок и штрафов", - говорится в статье.

"(...) Позиционируя себя как гаранта общественного здравоохранения, пусть даже это вызовет недовольство молодого поколения, самый молодой в истории обитатель Елисейского дворца делает также и политическую ставку: на обязательный уход в домашнее хозяйство и на неизбежную масштабную реструктуризацию сектора общественного питания и гостеприимства в такой столице, как Париж. Под прикрытием эпидемии Covid-19 тот, кто обещал преобразовать Францию, из-за угрозы вируса приказывает ей сидеть дома взаперти. Перед лицом риска переполненности больниц лидер "нации стартапов" переродился в обеспокоенного и строгого отца", - комментирует автор статьи.

"Теперь остается узнать, как отреагируют французы, несмотря на то, что зима куда больше способствует ночному комендантскому часу, чем лето. Не появится ли снова массовое переселению тех горожан, которые могут себе это позволить (в профессиональном, семейном и финансовом плане)? Будет ли население неблагополучных кварталов соглашаться и никак не реагировать на возникший в результате введенных мер полицейский патруль? Стоит ли опасаться роста числа нападений на полицию - в новостях за последние дни сообщалось о нескольких таких примерах?", - задумывается журналист.

"(...) Если правительство не проявит рассудительность при введении комендантского часа в этой городской Франции, истерзанной тревогой по поводу здоровья и профессиональной деятельности, то сценарий социального бунта или увеличения числа отдельных инцидентов, к сожалению, исключать нельзя", - резюмирует Ришар Верли.