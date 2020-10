15 октября 2020 г. Майкл Швирц и Кэтрин Беннхолд | The New York Times ЕС готовит санкции против союзников Путина в связи с отравлением Навального "Шести высокопоставленным российским чиновникам, которые предположительно причастны к нападению на оппозиционного лидера Алексея Навального, грозит замораживание активов и запрет на въезд в ЕС", - передает The New York Times. "ЕС готовится ввести финансовые санкции в отношении шести высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны, службы внутренней разведки и Кремля, которые, как предполагается, были причастны к отравлению Алексея Навального, известного российского оппозиционного лидера, - указывает газета. - Лица, которым грозит замораживание активов и запрет на въезд в ЕС, как предполагается, непосредственно знали об отравлении или были вовлечены в планирование, заявили в среду три высокопоставленных европейских чиновника на условиях анонимности, поскольку детали санкций еще не были обнародованы". "Некоторые из тех, кому грозит наказание, являются членами узкого круга элит, которые в течение многих лет окружали президента России Владимира Путина: Александр Бортников, глава российского агентства внутренней разведки, Федеральной службы безопасности; Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации президента; и Андрей Ярин, начальник Управления Президента России по внутренней политике. А также - Алексей Криворучко и Павел Попов, два заместителя министра обороны, и Сергей Меняйло, полпред Путина в Сибирском федеральном округе. Ожидается, что ЕС также наложит санкции на Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Западные разведывательные службы заявляют, что на предприятии было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовалось для отравления Навального". "Германия и Франция составили список и представили эти имена вместе с 500-страничным пакетом доказательств, описывающих их причастность к отравлению, другим странам-членам Европейского Союза на этой неделе. Высокопоставленные дипломаты ЕС встретились и утвердили список в среду, сообщили дипломаты, и у национальных столиц было несколько часов, чтобы в последнюю минуту зарегистрировать письменные возражения, прежде чем список должен быть официально утвержден в четверг утром". "(...) Подробности того, как именно был отравлен Навальный, остаются неясными. Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что агент "Новичок" был порошком, растворенным в жидкости, скорее всего, в чае, который Навальный выпил в аэропорту перед своим рейсом, сообщил высокопоставленный сотрудник сферы безопасности Германии, согласившийся говорить на условиях анонимности при обсуждении деталей расследования. (...) Тем не менее, вопросы остаются. Немецкие ученые обнаружили концентрацию нервно-паралитического агента "Новичок" в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой, которую, по словам помощников Навального, они забрали из номера отеля, в котором он останавливался за день до отравления. Это может означать, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", - указывает газета. В написании статьи приняла участие Матина Стевис-Гриднефф. Источник: The New York Times