Пандемия виновата во множестве косвенных смертей

"Насколько в сравнении с предыдущими годами на фоне пандемии Covid-19 увеличилась смертность? Международная команда ученых попыталась рассчитать это на примере 19 европейских стран, а также Австралии и Новой Зеландии. При этом ученые под руководством Маджида Эззати из Имперского колледжа Лондона пришли к значительно более сложной картине так называемой избыточной смертности, чем можно было ожидать", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Вероятно, в ходе первой волны пандемии множество людей стали жертвами не самого вируса, а последствий пандемии, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine. В некоторых странах смертность, наоборот, оказалась меньше ожидаемой - что, возможно, связано с мерами против коронавируса, которые держали под контролем и обычные инфекционные заболевания, например, грипп", - говорится в статье.

"На основе 16 математических моделей исследователи рассчитали, сколько людей могли бы умереть в рассмотренных 21 странах при обычных условиях, и вычли эти цифры из числа смертей, зафиксированных весной. Таким образом они подсчитали избыточную смертность во время первой волны пандемии", - поясняет издание.

"Согласно результату исследования, с середины февраля по конец мая в этих странах умерло в общей сложности на 206 тыс. человек больше, чем, согласно расчетам, умерло бы в условиях без пандемии. (...) Среди умерших было 106 тыс. мужчин и 100 тыс. женщин. 167 тыс. этих смертей ученые приписывают непосредственно вирусу, остальные люди, по их мнению, стали жертвами сопутствующих обстоятельств".

"Причинами косвенных смертей могли стать, например, ухудшение медицинского обеспечения при лечении других заболеваний и травм, полученных в несчастных случаях, психические проблемы на фоне потери социальных контактов, работы и дохода, преступность, в частности домашнее насилие, злоупотребление табаком, алкоголем и наркотиками, а также ухудшение пищевых привычек, считают ученые. Однако часть смертей могла быть вызвана невыявленными случаями заражения SARS-CoV-2, допускают они".

"Если принять во внимание все страны, то число избыточных смертей за период исследования на 23% превышало число смертей, которые приписываются непосредственно коронавирусу", - пишет издание.

"На первый взгляд кажутся парадоксальными данные из стран, где избыточная смертность оказалась ниже числа людей, ставших жертвой вируса, - например, во Франции, Бельгии или Швейцарии. Так, во Франции 28 771 смертельный случай причисляется к смерти от Covid-19, при этом вероятная избыточная смертность составила 23 700 случаев. (...) В Австралии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Новой Зеландии и Словакии избыточной смертности либо не было вовсе, либо она составляла максимум 5%. (...) У ученых есть возможное объяснение этого феномена: так, возможно, уменьшилось число случаев заболевания гриппом и другими заболеваниями дыхательных путей, так как принятые меры, например, соблюдение социальной дистанции и ношение масок, притормозили обычное распространение таких инфекционных заболеваний. К тому же локдаун, возможно, привел к сокращению числа ДТП и других несчастных случаев, а также преступлений с применением насилия".

"Почему между странами наблюдаются сильные различия, объяснить сложно. Возможно, здесь сыграли роль несколько разных факторов - начиная от общего состояния здоровья населения, социальных условий и заканчивая реакцией руководящих лиц и состоянием системы здравоохранения", - передает Der Standard.