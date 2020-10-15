Спасители продуктов питания, счастливые без остатка

"13 млн тонн продуктов питания ежегодно оказываются в Германии в мусорных баках. В стране формируются инициативные группы, выступающие против такой тенденции, например, объединение "Счастливы без остатка". По их мнению, люди должны снова научиться ценить продукты питания", - пишет Die Welt.

Прохожие с любопытством смотрят на прозрачный контейнер, прикрепленный к багажнику велосипеда Ханны Легляйтнер, директора объединения "Счастливы без остатка". Внутри контейнера работает блендер, который приводится в действие мышечной силой Ханны. "Хотите попробовать наш смузи из яблок и шпината?", - спрашивает она одного из зевак. Он берет стаканчик густого напитка и одобрительно кивает: "Вкусно". Мужчина еще не знает: фрукты и овощи, которые Ханна Легляйтнер перерабатывает на своем "смузи-велосипеде", - это спасенные продукты. Товары, которые были отбракованы в магазинах. Потому что на яблоке было пятно, а листья шпината казались немного увядшими", - повествует журналистка Катрин Штарке.

"По данным Института Тюнена, (...) ежегодно в Германии выбрасывается 12,7 млн тонн еды. Исследование природоохранной организации WWF и вовсе исходит из 18 млн тонн. "Почти 40% из этого количество выбрасывается, по данным WWF, в домохозяйствах - статистически это соответствует 85 кг ежегодно выбрасываемых продуктов питания на человека. При этом более половины из них бесспорно можно было бы употребить в пищу", - говорит Ханна Легляйтнер".

"Два раза в неделю она и ее команда забирают в одном из берлинских био-супермаркетов продукты, которые там больше не могут продавать. (...) Сама Ханна готовит себе пищу только из "спасенных" продуктов и питается исключительно региональными или сезонными продуктами. "Иногда это напрягает, но сегодня, глядя на климатическую ситуацию, я бы не стала покупать себе авокадо", - говорит она".

"Своей просветительской работой объединение "Счастливы без остатка" хочет способствовать тому, чтобы "люди снова научились больше ценить свои продукты питания". Его цель - добиться осознания обществом того, что то, что оказывается в мусорном ведре, еще можно употреблять в пищу", - говорится в статье.

Для своей цели объединение использует не предостережения, а интересные проекты. Например, проект для детских садов "До последней крошки", на мероприятиях которого готовится еда из спасенных продуктов. Или проект с "велосипедной кухней", в рамках которого блюда из спасенных продуктов готовятся на улице на плитке, прикрепленной к грузовому электровелосипеду.

Проект Sirplus в свою очередь старается приобщить детей к природе. "Мы перемещаем "поля" в детские сады и школы. Там дети сеют, поливают и выращивают овощи в соответствии с экологическими стандартами", - говорит основатель программы Кристоф Шмиц. "Когда они всеми органами чувств ощущают, как растет морковь, то автоматически растет и их уважение к продуктам питания - в результате чего потом будет выбрасываться меньше еды", - считает он".

В 2019 году правительство Германии объявило сокращение пищевых отходов одной из своих главных задач, разработав соответствующую "национальную стратегию". К 2030 году планируется на 50% сократить количество пищевых отходов в розничной торговле и среди потребителей.

По словам Томаса Шмидта, руководителя проекта из Института Тюнена, послевоенное поколение, пережившее нужду, гораздо бережнее относится к продуктам: "Они реже покупают больше продуктов, чем нужно, и реже выбрасывают остатки".

"При этом молодым людям, выросшим в обществе изобилия, зачастую не хватает уважения к продуктам питания. Впрочем, Шмидт наблюдает и другую тенденцию: молодые люди выступают против выбрасывания продуктов. "Пока это еще меньшинство - но оно растет", - передает его слова издание.

Многочисленные проекты по сокращению пищевых отходов есть также в скандинавских странах, в Великобритании и Франции. Так, во Франции с недавнего времени, согласно закону, супермаркеты больше не могут выбрасывать продукты - их они должны отдавать в социальные учреждения и организации, помогающие нуждающимся, пишет Die Welt.