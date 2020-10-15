Россия снова говорит "нет"

"Угроза российского министра иностранных дел Сергея Лаврова просто заморозить переговоры с Евросоюзом не принесет пользы ни России, ни Западу. Она, вероятно, приведет в тупик. Решением может стать только новая политика", - считает немецкое издание Die Welt.

"Санкции ЕС пока не обладают совершенно новым качеством. Они находятся на прежнем уровне, в них используются применявшиеся ранее инструменты, что в дипломатии означает: сейчас мы предупреждаем громче, но оставляем дверь открытой", - отмечает журналист Торстен Крауэль.

"Это может измениться в случае эскалации спора. После покушения на Навального Ангела Меркель впервые не исключила последствий и для газопровода "Северный поток-2". В санкциях против России пока не идет речи о приостановлении проекта. Верность договорам имеет очень высокую ценность для Меркель, так как на международной арене она выступает сторонницей основанного на договорах миропорядка", - указывает издание.

"Но Меркель дала понять, что это может измениться. И это не пустые слова. Если на выборах в США победит Джо Байден, в качестве одной из первых мер он сделает трансатлантический альянс снова дееспособным. (...) Восстановленное единство Запада может стать для Меркель достаточной причиной для того, чтобы пересмотреть проект газопровода, если российский бойкот переговоров будет продолжаться".

"Отказ от переговоров не принес плодов уже в 1980-е годы, когда Москва некоторое время бойкотировала переговоры о разоружении в Женеве. Он также не принес пользы, когда Бонн оборвал контакты с государствами, признавшими ГДР. В обоих случаях это закончилось тупиком, и в обоих случаях решением была новая политика. Это справедливо и для сегодняшнего дня. Если бы российские проблемы решались другими путями, а не "Новичком", пистолетами и "нет", в санкциях не было бы необходимости", - заключает Die Welt.