Ученые хотят уехать из России

"Правительство России недавно объявило об амбициозном проекте: убедить полмиллиона эмигрантов вернуться в Россию к 2030 году. Для тех, кто знаком с такими щедро финансируемыми проектами, как этот, ясно, что это еще одна финансовая возможность для чрезвычайно коррумпированной российской элиты использовать часть государственного бюджета", - пишет на страницах Foreign Policy Наталья Антонова, писатель, журналист и эксперт по онлайн-безопасности из Вашингтона, округ Колумбия.

"Многие проекты, проводимые, казалось бы, на благо людей в России, представляют собой гигантские коррупционные схемы. Возьмите коррумпированную монополию на похоронные услуги в Москве, которая чуть не стоила свободы журналисту Ивану Голунову в 2019 году. (...) Коррупция в сфере государственных услуг в России принимает разные формы, но все эксперты могут согласиться с тем, что ее уровень чрезвычайно высок".

"Тем не менее, новая схема возвращения на родину, в частности, более удручающая, чем кажется на первый взгляд, даже по российским меркам. Несмотря на возвышенные заявления Кремля о том, что Россия триумфально "встала с колен" благодаря путинизму, утечка мозгов продолжается - и снова набирает обороты. Фактически, число ученых, уехавших из России, с 2012 года увеличилось в 5 раз", - констатирует Антонова.

"Российская академия наук объясняет это проблемой финансирования. И хотя в этом есть смысл - если ученым за границей платят намного лучше, почему бы им не уехать, - есть еще одна проблема, скрывающаяся под поверхностью, а именно страх. Всепроникающая паранойя российского государства означает, что любому человеку, работающему в чувствительных секторах, угрожает реальная опасность быть обвиненным в шпионаже (...)", - говорится в статье.

"Поговорите с любым, кто работает в российской космической отрасли или в смежных отраслях, например, в обороне, и вы узнаете, что истории об охоте на ведьм - на "предателей" и "иностранных агентов" - это лишь верхушка айсберга. С тех пор, как в 2011-2012 годах Россию потрясли беспрецедентные протесты против фальсификации выборов, Кремль находится в постоянной коллизии с самой идеей свободы слова, собраний и свободы в целом. Репрессии, ранее более случайные, следуют отчетливым и тревожным паттернам, включая принятие все более и более драконовских законов", - отмечается в статье.

"Сегодня простой разговор с сотрудником, работающим в космическом секторе России, может привести к внесению этого сотрудника в список иностранных агентов в соответствии с обновленными правилами, изданными российскими службами безопасности (...)", - пишет автор. - Российский космический сектор печально известен коррумпированностью даже по ужасающим российским стандартам. И, несмотря на гордое советское наследие, которое включает отправку в космос первого человека - не говоря уже о первой женщине, - коррупция загнала в тупик российские таланты и отрицательно сказалась на производительности. Поистине пугающий провал модуля "Наука" - лишь один из недавних примеров".

"Это порождает дилемму: космические и оборонные программы являются основным источником престижа для Кремля. Тем не менее, позволение элите воровать (...) является важным краеугольным камнем путинизма. Таким образом, неудачи следует объяснять, возлагая вину на ученых и экспертов, которые общаются со "злонамеренными иностранцами" и иным образом подводят страну". (...) Автор напоминает про дело Ивана Сафронова, бывшего советника главы российского космического агентства Роскосмос, и другой, относительно недавний пример - "известного специалиста по гиперзвуковым ракетам Александра Куранова схватили службы безопасности и обвинили в государственной измене. Куранову за 70, и его коллеги в частном порядке отмечают, что обвинения против него даже более абсурдные и кафкианские, чем обвинения против Сафронова. Конечно, все это не имеет значения. Важна атмосфера паранойи, которая позволяет продолжать воровство, в то время как все покорно держат рот на замке".

(...) "Некоторое время я работала в посвященном космосу журнале, основанном бывшим российским чиновником министерства обороны в Лондоне в 2015 году, когда охота на ведьм против так называемых иностранных агентов еще не достигла апогея. В те дни я часто беседовала с российскими учеными, которые жаловались на кумовство, а потом просили, чтобы это было не под запись. После того, как схватили Куранова, я снова связалась с источником из тех дней, как раз в то время, когда он, по его собственным словам, готовился убраться со своей семьей "к черту из России". "Ты понимаешь, что меня могут арестовать только за разговор с тобой, - огрызнулся мой источник, когда я впервые связалась с ним. У него не было связи с правительством в течение многих лет, но он все еще был крайне насторожен. Не могу сказать, что я виню его".

"Как только он благополучно оказался на чужой земле, мы снова смогли поговорить, хотя он все еще просил сохранить его анонимность. Он рассказал мне, что с 2015 года атмосфера стукачества в российском космическом секторе и за его пределами в значительной степени стала нормой. На поздних стадиях путинизма из Кремля исходит все больше и больше паранойи - и проекты, считающиеся стратегически важными, например, в космической и оборонной сфере, становятся питательной средой для ударов в спину на фоне того, как чиновники, которые их контролируют, сами становятся более нервными", - говорится в публикации.

"Стукач есть в каждом офисе. Мы не дети. Мы всегда это знали, - сказал мой источник. - Но начало становиться все хуже. Особенно, если есть государственный контракт, и племянник какого-то [богатого чиновника] внезапно становится за него ответственным. И все идет под откос, потому что этот проклятый племянник не умеет управлять делами, но если у вас с этим проблемы, вы можете оказаться в списке [возможных предателей]".

"Такого рода грубое разочарование тем, что происходит в России, не следует выражать публично, особенно если вы пытаетесь сохранить работу или держаться подальше от печально известной Лефортовской тюрьмы - но под поверхностью оно закипает. (...) Сегодня пресс-секретарь Кремля практически с пеной у рта настаивает на том, что Россия - это современная демократия, в которой права каждого гражданина закреплены в относительно прогрессивной конституции. Но есть громкие слова, а есть реальность, - считает Антонова. - Все это особенно грустно, если вспомнить, сколько блестящих, преданных своему делу людей работает в российской космической программе. Взгляните на последний проект - отправку замечательной Юлии Пересильд на Международную космическую станцию для съемок фильма. Пропаганда или нет, но такой шаг может вдохновить целое поколение актеров и других артистов. И это возможно только потому, что Россия остается приверженной космосу - на данный момент, несмотря на, а не благодаря своему жадному правящему классу".

"Гениальные люди, уже уехавшие из страны, возможно, скучают по родине, но у них мало желания возвращаться. "Должно произойти что-то радикальное, чтобы я хотя бы подумал о возвращении, - мрачно замечает мой источник. - То же я могу сказать о многих людях, которых я знаю или о которых я знаю".

"И знаешь, что? - добавил он после паузы. - Ничего из этого не происходит из-за идеи. Или идеология. Просто все [в России] вращается вокруг денег. Даже неловко, если подумать".