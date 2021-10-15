Тысячи мигрантов оказались в ловушке в лесу между Польшей и Белоруссией

"Режим Александра Лукашенко мстит за европейские санкции, организуя волну миграции иракцев, сирийцев и афганцев. Но Варшава непреклонна и теперь оттесняет мигрантов, не рассматривая их ходатайства о предоставлении убежища", - пишет специальный корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Подлясье Аня Новак.

"После двух недель, когда они прятались в лесу, перейдя реку вброд и испытав холод, голод, страх, Хадр, Али и Амир плачут от волнения и изнеможения в объятиях волонтеров из ассоциации помощи мигрантам Grupa Granica. Эти три 20-летних иракца, укрывшиеся в лесу недалеко от Беловежи, рассказывают: "В нашей стране нам грозит смерть, потому что мы активисты в борьбе за права ЛГБТ". Они приняли трудное решение выбраться из леса и "искать убежища в Польше", потому что "мы хотим только одного - безопасности", - утверждает Хадр.

"Трудное решение, потому что теоретически ходатайства о предоставлении убежища они должны подавать только пограничникам. Однако с четверга и голосования в парламенте по поправке к национальному закону об иностранцах, польские служащие могут депортировать любого, кто незаконно проник на территорию, без рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища - такую практику Amnesty International считает противоречащей международному праву", - говорится в статье.

(...) "Пограничники немедленно сопроводили троих молодых иракцев обратно в "зону отчуждения", из которой они только что сбежали. Эта территория, состоящая из 183 приграничных муниципалитетов, закрыта для посещения, в том числе журналистами и правозащитниками. Здесь объявлено чрезвычайное положение, размещено более 4 тысяч пограничников и 25 тысяч военнослужащих, и строится "непроходимая стена", - указывает автор статьи.

(...) "Причина такого положения: наплыв мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана или Конго, организованный с помощью белорусских властей. Это месть Александра Лукашенко Евросоюзу. После его мошеннического переизбрания на президентских выборах в августе 2020 года диктатор и его режим подверглись суровым санкциям, которые еще более усугубились после угона рейса Ryanair между Афинами и Вильнюсом в мае 2021 года с целью ареста журналиста и оппозиционера Романа Протассевича", - пишет Le Temps.

"Мы увидели рекламу в социальных сетях и на телевидении", - рассказывают Хадр, Амир и Али. В Минске, судя по всему, многие семьи все еще ждут гипотетического прохода в Польшу, за который они заплатили несколько тысяч евро специализированным туристическим агентствам. Масштаб бедствия таков, что иракское правительство решило в конце лета приостановить полеты между Багдадом и Минском и организовать репатриацию нескольких сотен своих граждан, застрявших в Белоруссии", - сообщает Новак.

(...) "Ежедневно помощь нужна семьям с детьми, беременным женщинам, люди испытывают голод, жажду, их одежда промокла, иногда их избивают белорусские военнослужащие", - поясняет Ярмила Рыбицкая из Grupa Granica. Вмешательство НПО увеличилось в 10 раз всего за несколько недель. Волонтеры и жители региона привозят мигрантам теплую одежду, еду и напитки, зарядные устройства и аптечки", - говорится далее.

"Некоторые мигранты даже не знают, что прибывают в Польшу, - с сожалением говорит Конрад Сикора, заместитель мэра Михалово. - Белорусы им говорят, что они попадут прямиком в Германию!" В этом небольшом городке был создан первый центр экстренной помощи. "Жители столкнулись с мигрантами, не зная, как им помочь, - объясняет Конрад Сикора. - Мы пригласили их в муниципальный совет и решили предоставить им помещение". Расположенный в пожарном депо центр предлагает питание и матрасы для отдыха на несколько часов. "Но потом мы обязаны вызывать пограничников", - напоминает заместитель мэра.

(...) "Различные ассоциации критикуют управление кризисом внутри области: "У людей общее переохлаждение организма, власти не дают им ни еды, ни лекарств, - возмущается Калина Чварног из Fundacja Ocalenie, ассоциации помощи иностранцам. - Однако они заставляют их подписывать документы на польском языке, который мигранты не понимают и в котором их просят отказаться от поиска убежища в Польше..." Хадр вспоминает, как видел людей "с ранениями в руки и ноги" на белорусской стороне".

(...) "Польское правительство решило проявить непреклонность перед лицом миграционной волны: в одном из конфискованных телефонов власти обнаружили шокирующие изображения сексуального характера, которые транслировались по общественному телевидению. Этого оказалось достаточно для усиления антииммиграционной пропаганды, которую проводит партия "Право и справедливость" (PiS), находящаяся у власти в течение шести лет. Несмотря на то, что Евросоюз проголосовал за систему квот в распределении беженцев, прибывающих в Грецию и Италию, Ярослав Качиньский, президент PiS, заявил, что "мигранты являются переносчиками болезней, которые давно исчезли из Европы", - указывает журналистка.

(...) "При приближении к границе на иностранные номера автоматически приходит сообщение: "Польская граница закрыта. Белорусские власти солгали вам. Возвращайтесь в Минск!" Отправленное польскими властями сообщение ссылается на сайт Министерства внутренних дел, которое объясняет нелегальным мигрантам, что "пересечение польской границы не поможет вам добраться до Германии". Возвращайтесь домой, "спасайте свою жизнь и свое здоровье". Но уже поздно. На восточной границе ЕС месть Александра Лукашенко уже убила 8 человек, умерших от холода. А зима еще не началась", - резюмирует Аня Новак.