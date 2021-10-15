Россия может ввести локдаун, если система здравоохранения достигнет "критической точки"

"Россия может ввести еще один локдаун, если региональные системы здравоохранения достигнут "критической точки" - в стране зафиксировано еще одно рекордное суточное количество инфекций и смертей от COVID-19", - пишет Newsweek.

"В четверг российская целевая группа по коронавирусу сообщила о 31 299 новых подтвержденных случаях заболевания и 986 случаях смерти за 24 часа, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Несмотря на то, что Кремль неоднократно достигал рекордных максимумов в этом месяце, он не спешил вводить еще один общенациональный локдаун", - говорится в статье. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения страны располагает ресурсами и опытом, необходимыми для того, чтобы справиться с наплывом пациентов с COVID-19, что позволит властям избежать локдауна, пока инфраструктура здравоохранения не перегружена и остается в в рабочем состоянии, отмечается в публикации. Во время телефонной конференции с журналистами Песков сказал, что когда ситуация приблизится к критической точке, в которой региональная система здравоохранения становится неспособной лечить поступающих пациентов, власти могут принять соответствующие решения.

"В стране в последние несколько недель неоднократно отмечались рекордные ежедневные показатели смертности - число инфекций резко возросло на фоне медленной вакцинации и слабого соблюдения мер по защите от коронавируса. Как заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин, полностью вакцинированы около 43 млн россиян, или примерно 29% от почти 146 миллионов граждан страны. Путин подчеркнул необходимость ускорения вакцинации, но также предостерег от принуждения людей к вакцинации", - сообщается в статье.

"Несмотря на растущее число жертв, Кремль также исключил новый общенациональный локдаун, подобный тому, что действовал в первые месяцы пандемии и сильно подорвал экономику и снизил рейтинг Путина, при этом приведя к делегированию полномочий по обеспечению соблюдения коронавирусных ограничений региональным властям. На вопрос о том, существует ли такой уровень заражения, который вынудит Кремль ввести локдаун, Песков ответил, что каждый из 85 регионов России примет решение в зависимости от ситуации", - пишет Newsweek, добавляя, что "в некоторых регионах России уже ограничено посещение крупных массовых мероприятий и ограничен доступ в театры, рестораны и другие места. Но в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России жизнь остается в основном нормальной, с неограниченным доступом к ресторанам, кафе, ночным клубам и другим местам".

Издание приводит слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который отметил, что если не принять меры по ограничению социальных коммуникаций, это приведет к росту числа инфекций. "(...) В целом, рабочая группа по коронавирусу в России зарегистрировала почти 7,9 млн подтвержденных случаев заболевания и 220 315 смертей - это самый высокий показатель смертности в Европе. Согласно официальным данным, Россия занимает пятое место в мире по количеству пострадавших после США, Бразилии, Индии и Мексики. Однако государственное статистическое агентство Росстат (...) сообщило о гораздо более высоком числе смертей от пандемии - около 418 тыс. смертей людей с COVID-19 по состоянию на август. Если использовать это, большее, число, Россия станет четвертой наиболее пострадавшей страной в мире, обогнав Мексику", - заключает издание.