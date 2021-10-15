Последним либеральным университетам России становится всё труднее дышать

"Задержание ректора известного частного университета в Москве иллюстрирует политическое давление на сферу образования. Государство терпит все меньше "инакомыслящих", особенно тех, что вдохновлены либеральными идеями", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В понедельник вечером Сергея Зуева забрали прямо из больницы, куда он обратился для лечения серьезной гипертонии, и российские органы безопасности допрашивали его в течение 30 часов. 67-летний мужчина подозревается в хищении 21 млн рублей из средств, выделенных на реализацию государственных проектов. В среду вечером суд отправил его под домашний арест; возможно, просьбу о заключении его в СИЗО помешали удовлетворить давление общественности и политические связи", - передает журналист Маркус Акерет.

"Зуев является ректором одного из самых известных частных университетов России - Московской высшей школы социальных и экономических наук, судьба которой сейчас находится в подвешенном состоянии. Это не первый раз, когда она сталкивается с государственной машиной: три года назад будущее нетипичного учебного заведения, тесно сотрудничающего с Манчестерским университетом, оказалось под вопросом после того, как министерство образования временно поставило под сомнение его аккредитацию. Соратники Зуева, студенты и преподаватели университета, которые знают его как прямолинейного, открытого и преданного своему делу ученого, опубликовали тогда открытое письмо. За очень короткое время за пределами университета активизировалась большая сеть поддержки".

"Дело Зуева неоднозначно, и оно показывает, насколько уязвимы именно те институты и их представители, что остаются верными своим принципам в условиях доминирования государства. (...) Неясно, стал ли Зуев и его университет просто более или менее случайным объектом расследования, или же российский аппарат безопасности и его политические суфлеры нацелились на субъекта сферы образования, который, по их мнению, имеет пагубное влияние. Сомнений не вызывает то, что в настоящее время Россия переживает волну репрессий против всех ниш, которые пока не находятся под контролем Кремля", - говорится в статье.

"Шанинка", как называют университет социальных наук в честь его основателя и ректора Теодора Шанина, является в конформистском академическом мире России, находящемся на коротком поводке у государства, прибежищем свободного, нетрадиционного мышления и преподавания. (...) Проект университета Шанина должен был сочетать в себе лучшие практики западного и российского высшего образования и тесно сотрудничать с европейскими и американскими учебными заведениями. (...) Сегодня этот подход не менее вдохновляющий, чем тогда. Но он кажется инородным телом в общественно-политической среде, где ориентация на западные идеи и стандарты воспринимается как "нерусская" и предательская. Шаг до "иностранного агента" и "нежелательной организации" невелик. Поэтому государственные СМИ злорадно комментируют процесс против Зуева и, смакуя, рассказывают о деньгах, которые "Шанинка" когда-то получала от структур финансиста и филантропа Джорджа Сороса".

"Профессора и выпускники университета - известные социологи, историки и политологи, которые в качестве комментаторов чаще всего занимают оппозиционную по отношению к политике Кремля позицию. (...) Но "Шанинка" - не единственная: давление политики ощущают на себе университетский ландшафт и наука в целом. Особенно подвержены ему университеты, основанные в 1990-х годах по западной модели и имеющий сильный профиль социальных и гуманитарных наук, потому что они рассматриваются как бастионы "либеральных" ценностей, являющихся сегодня объектом порицания. Европейский университет в Санкт-Петербурге уже дважды оказывался на грани закрытия", - пишет издание.

"Крупнейшее и самая престижное из них учебное заведение, известное на международном уровне как Высшая школа экономики (ВШЭ), пыталось сохранить свою независимость с помощью заискивания и самоцензуры. В качестве уступки оно рассталось с многочисленными профессорами и преподавателями. Студенты и преподаватели должны были взять на себя обязательство воздержаться от участия в политической жизни. В настоящее время несколько студентов-редакторов строптивого журнала Doxa, который изначально был основан как студенческая газета, находятся под следствием".

"Уступки, на которые пошел университет, не воспрепятствовали тому, что Ярославу Кузьминову, многолетнему ректору ВШЭ, который изначально принадлежал к лагерю так называемых "системных либералов", несколько месяцев назад пришлось уйти в отставку. Следующим может стать Владимир Мау, либеральный экономист и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, с которой также связана "Шанинка". В настоящее время под следствием находятся различные сотрудники академии".

"Дело Зуева является особенно взрывоопасным из-за уникального положения "Шанинки" в российском высшем образовании. Но даже если университету снова удастся отделаться малой кровью, давление на сферу образования, скорее всего, продолжит усиливаться. Принятый весной закон о государственном регулировании любой внеуниверситетской и внешкольной "просветительской деятельности" и заявление президента Путина об усилении контроля в сфере образования свидетельствуют о том, что Кремль больше не хочет мириться с какими-либо серыми зонами и в этой области", - заключает NZZ.