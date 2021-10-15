Нет "зеленого пропуска" - нет зарплаты

"В Италии, начиная с этой пятницы, к работе будут допускаться только те, у кого есть действующий "антиковидный сертификат". Ни одна страна в Европе не заходила так далеко. Раздаются громкие протесты, хотя исходят они от незначительного меньшинства", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Отныне в Италии почти ничего нельзя делать без "зеленого пропуска", даже работать. В эту пятницу, 15 октября, вступает в силу самое радикальное на сегодняшний день положение о расширении сферы применения сертификатов; оно затрагивает 23 млн человек - все работающее население. Всем, кто не вакцинирован, не переболел или не сдал недавно тест, будет запрещено появляться на рабочем месте. Пока это правило действует до 31 декабря. (...) И хотя более 80% итальянцев старше 12 лет привиты и наслаждаются свободой, используя свой "зеленый пропуск", протесты тоже имеют место. Некоторые из них агрессивные и громкие и исходят не только с привычной стороны, от движения No Vax и неофашистов", - отмечает издание.

"Громкие протесты раздаются, например, среди рабочих порта в Триесте. Они угрожают парализовать этот важный логистический узел международной торговли, если правительство не отменит требование о предъявлении сертификата. Проблема в том, что многие из тех, кто работает на судах, причалах и на кранах, родом из Восточной Европы. Некоторые из них не привиты, другие были привиты препаратами, не зарегистрированными в Европейском Союзе. Поэтому у них нет "зеленого пропуска". То же самое относится и к тысячам водителей грузовиков (...). 90% перевозок в Италии осуществляется автомобильным транспортом. Если правительство не найдет решения, супермаркеты и автозаправочные станции в стране вскоре могут опустеть".

"Сертификат должны предъявлять в Италии все работающие, и наемные работники, и те, кто работают на себя, то есть в общей сложности около 23 млн человек. (...) Единственным исключением из требования о наличии сертификата являются люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Они должны предоставить медицинскую справку; правительство работает над введением для них специального QR-кода", - говорится в статье.

"Контролировать наличие сертификата должны работодатели. Владелец компании или руководитель может делегировать эту задачу сотруднику кадровой службы. Проверку можно проводить по утрам при входе в офис компании или организации - "a tappeto", как говорят итальянцы, то есть у всех. (...) Выборочные проверки тоже возможны, но они должны охватывать не менее 20% работников, во всех отделах и подразделениях", - поясняет издание.

"Тот, кто у кого не обнаружат на работе "зеленого пропуска", рискует получить штраф: от 600 до 1500 евро. Работодателю, который не проверил его наличие, также придется заплатить: от 400 до 1000 евро. Кроме того, каждый, кто явится на работу без сертификата, будет немедленно отправлен домой и считаться отсутствующим по неуважительной причине. Зарплата за дни отсутствия на рабочем месте выплачиваться не будет, отпуск не предоставляется, социальные пособия не выплачиваются, подсчет стажа прекращается. (...) Впрочем, увольнять сотрудников, не имеющих "зеленого паспорта" компании и учреждения не имеют права".

"Те же правила применяются и к smart working, как называют в Италии удаленную работу. Ведь в ином случае возникла бы опасность, что все противники вакцинации и сертификатов, работающие по найму, просто ушли бы на "удаленку". Контроль наличия сертификата также будет осуществляться и дистанционно".

"Самые большие дискуссии разворачиваются вокруг вопроса о стоимости тестов, - отмечает издание. - Пока что правительство снизило цены: взрослым за экспресс-тест нужно будет заплатить 15 евро. При 5-дневной рабочей неделе противнику вакцинации придется сдавать анализы три раза в неделю, поскольку экспресс-тесты действительны только в течение 48 часов. Это обойдется в 180 евро в месяц, что многим не по карману. Некоторые компании покрывают расходы, но далеко не все. Слышны призывы к государству сделать тесты бесплатными, что обойдется ему почти в миллиард евро к концу года. Среди вакцинированного населения бесплатные тесты вызывают много споров - дескать, я сделал себе прививку, ради себя и ради других, преодолел свои сомнения и принял в расчет побочные эффекты, а теперь из моих налогов будут поддерживаться противники вакцинации?".

"Правительство долгое время не хотело предлагать бесплатные тесты. Но под давлением протестов и требований профсоюзов его позиция сейчас, похоже, несколько смягчается. В любом случае, в конечном итоге все будет зависеть от практической и повседневной строгости государства, от реальных штрафов. А это, как известно, можно дозировать по желанию, в зависимости от необходимости", - пишет Süddeutsche Zeitung.