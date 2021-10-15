С мишенью на спине

"Президент России Путин угрожает лауреату Нобелевской премии мира этого года Дмитрию Муратову. Журналист не впечатлен", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"На Российском энергетическом форуме, прошедшем на этой неделе в Москве, кремлевский лидер Владимир Путин вновь был в отличной форме. Воспользовавшись случаем, он высказался по поводу главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира этого года Дмитрия Муратова. Если Муратов не будет нарушать российские законы и не даст повода объявить его иностранным агентом, этого не произойдет, заявил Путин в среду - прекрасно понимая, что это заявление нельзя расценить иначе, чем как откровенную угрозу", - отмечает журналистка Барбара Эртель.

"Удивительно, но в пятницу на прошлой неделе всё звучало несколько иначе. Через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова Кремль передал дружеские поздравления лауреату и похвалил талант Муратова, его верность собственным идеалам и мужество. Что неизбежно вызвало вопрос о том, правильно ли были поняты инструкции с самого верха. Но теперь, благодаря Путину, ясность все-таки восстановлена", - пишет издание.

"В России СМИ и неправительственные организации, получающие средства из-за рубежа, получают ярлык "иностранного агента". (...) У любого, кто попадает в этот почтенный круг, практически появляется мишень на спине".

"Для борьбы с этими "вредителями", которые, разумеется, действуют по поручению упадочного и злобного Запада и которых теперь с удовольствием клеймят "экстремистами" и "террористами", у российского руководства есть целый набор инструментов: закрытие организаций, показательные судебные процессы, приговоры к длительным срокам заключения, а иногда и ликвидация - как показывает пример Анны Политковской. Журналистка "Новой газеты" была застрелена у своей московской квартиры 7 октября 2006 года (по чистой случайности в день 54-летия Путина)".

"Муратов не был бы самим собой, если бы позволил себе впечатлиться новыми угрожающими жестами Путина. "Государство у нас может сделать все, что угодно, но мы премию получим, от премии не откажемся", - цитирует его слова агентство "Интерфакс".

"Кремль, которому подобный пиар не кстати, может расценить это заявление как объявление войны - со всеми вытекающими последствиями", - полагает журналистка.

"Мы помним 1970 год, год, когда писатель Александр Солженицын был удостоен Нобелевской премии по литературе. В то время он не решился отправиться в Стокгольм - из страха, что не сможет вернуться на родину. Цена премии оказалась для него слишком высока. Четыре года спустя - за это время Солженицын был выслан из страны - он все-таки получил награду лично. Тогда Солженицын выразил свою благодарность от имени негосударственной России, которой было запрещено говорить свободно и громко".

"Сегодня все снова именно так. Свободные и громкие голоса, которые все еще существуют, заставляют молчать - без оглядки на ущерб. Изменений в ближайшем будущем не предвидится - и никакая Нобелевская премия здесь не поможет".

"Именно по этой причине нет особых оснований надеяться, что высокая награда может стать для Муратова своего рода защитным щитом в будущем. Может произойти как раз обратное, при этом еще предстоит выяснить вопрос о том, как будут учитываться "иностранные" призовые деньги".

"Помимо признания, Нобелевская премия может стать для Муратова и моральной поддержкой. Но она не сможет предотвратить причинение вреда ему и другим критически настроенным журналистам", - заключает TAZ.