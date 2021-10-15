Как "Игра в кальмара" по максимуму использует принципы Netflix

"Игра в кальмара" - самый успешный сериал Netflix всех времен. И то, что он стал хитом, не удивительно, ведь стриминговый гигант уже давно понял, с помощью каких ингредиентов можно создать продукт, который будет популярен у публики", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В среду стало официально известно, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым просматриваемым сериалом на Netflix на сегодняшний день. Всего за 27 дней уже 111 млн человек наблюдали за тем, как почти 500 человек с большими долгами сражаются друг с другом в жестоком соревновании за миллиарды".

"Многие считают коммерческий прорыв "Игры в кальмара" небольшой сенсацией. Однако на самом деле его успех можно вполне разложить по полочкам. Netflix, располагающий бесчисленными данными о времени воспроизведения сериалов, перерывах в их просмотре и количестве просмотров, уже давно знает, что хотят видеть зрители".

"Сюжеты Netflix почти всегда укладываются в две строки. И содержание этого стримингового хита можно тоже объяснить парой слов: люди принимают участие в потенциально смертельно опасных играх, похожих на жанр "королевских битв" в онлайне, где никто толком не знает, кто или что стоит за системой. Звучит знакомо, не так ли? "3%", "Клаустрофобы", "Алиса в Пограничье" - Netflix каждый месяц представляет новые сериалы этого жанра. Неудивительно, ведь в таких сериалах есть сразу несколько "клиффхэнгеров" (...). Тем, кому понравилась первая из жестоких игр, захочется узнать, что зловещие кукловоды придумали в продолжении сюжета", - говорится в статье.

"Режиссер постарался, чтобы правила игр были очень простыми, даже если они никому не знакомы - и я думаю, это было важным ключом к успеху", - призналась представительница Netflix в Азии".

"Игра в кальмара" - это не сложное авангардное кино, его можно смотреть так же легко, как субботнее вечернее телешоу. (...) В то же время стриминговый гигант стремится к максимальной универсальности: несмотря на отсылки к тяготам южнокорейского общества, место действия "Игры в кальмара" стирает региональные особенности настолько, что общественная критика сериала будет легко понята практически в любой стране мира".

"Яркие цвета, декорации в виде игровой площадки, костюмы - почти все в "Игре в кальмара" узнаваемо. Уже сейчас ясно, что цветные комбинезоны охранников и участников станут настоящим хитом на Хэллоуин. Недавно продажи белых кроссовок, подобных тем, что носят участники сериала, выросли на 7800% - а сейчас Netflix даже тестирует продажу товаров с символикой сериала".

"Многочисленные впечатляющие сцены "Игры в кальмара" тоже выглядят так, будто они предназначены только для того, чтобы остаться в памяти и использоваться в разных контекстах пользователями интернета - при этом даже высказываются подозрения, что создатели сериала сами распространяли соответствующие мемы, чтобы начать шумиху вокруг него".

"Своим высоким уровнем жестокости "Игра в кальмара" испытывает границы хорошего вкуса. Но именно этот шоковый фактор выделяет сериал из массы развлекательных предложений и вызывает интерес. А то, что жестокость не обязательно должна умалять связь с массовой аудиторией, не в последнюю очередь доказал научно-фантастический триллер "Платформа" в прошлом году".

"Помимо насилия и якобы опасного влияния на молодое поколение, горячие споры вызывает прежде всего вопрос "Что бы я сделал в такой ситуации?", возникающий на каждом повороте сюжета. Netflix специально стремится к поляризации - прекрасно понимая, что ожесточенные баталии в колонках комментариев заставят еще больше людей заинтересоваться сериалом", - пишет Die Welt.