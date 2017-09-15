Неужели Россия и Китай играют на руку Ким Чен Ыну?

Совбез ООН одобрил санкции против Северной Кореи, однако эксперты сомневаются в их эффективности: по мнению правительства США, Китай, важнейший торговый партнер КНДР, реализует санкции не в полной мере и не борется с контрабандой. В том же обвиняют и Россию. Эксперт по Корее берлинского Фонда науки и политики (SWP) Ханс Гюнтер Хильперт прокомментировал сложившуюся ситуацию в интервью немецкому Bild.

"Так, 90% внешней торговли КНДР зависит от Китая; Россия не играет особой роли. Но обе страны не хотят допустить экономического коллапса Северной Кореи, поскольку они не смогут справиться с последствиями, - сказал эксперт. - Они боятся войны, которая повлечет за собой период нестабильности и волны беженцев из Северной Кореи". К тому же конфликт вокруг КНДР, как отмечает Хильперт, "стал частью геополитического соперничества между США и Россией, и Москва не хочет, чтобы Вашингтон приобрел какое-либо влияние в регионе".

Что же касается возможного влияния Путина или лидера КНР Си Цзиньпина на руководство КНДР, то Хильперт сомневается, что таковое вообще есть. "Я полагаю, что ни у Путина, ни у Си нет почти никакого влияния. У Пекина, конечно, побольше влияния, чем у Москвы и, тем более, Вашингтона. Но все политические и военные решения принимаются в Пхеньяне", - убежден политолог. У России и Китая, как, впрочем, и у Германии, "есть посольства в КНДР, но способны ли они оказывать дипломатическое влияние, неясно".

Также Хильперт объяснил, почему санкции не включили в себя запрет на работу за границей для северокорейских гастарбайтеров: "Ни Пекин, ни Москва, вероятно, не откажутся от этого рычага воздействия на Северную Корею. Но главный фактор - то, что многие страны, в том числе постоянные члены СБ ООН Россия и Китай, пользуются этой дешевой рабочей силой и нуждаются в ней. Большая часть рабочих из КНДР трудится в Китае. Про Россию известно, там северокорейцы работают лесорубами в Сибири. Но также они выгодны таким странам, как Катар, ОАЭ, Алжир, Монголия и Польша".

На вопрос, какие он видит возможности остановить Кима, эксперт ответил: "США, Япония и Южная Корея чувствуют угрозу со стороны ядерной программы Северной Кореи и имеют три варианта изменения ситуации: 1. переговоры и дипломатия; 2. война, которую никто не хотел бы; 3. санкции".

"Ранее США вели переговоры о новых, более жестких санкциях против Пхеньяна, с Китаем и Россией закулисно - теперь США выложили свои требования на стол, иными словами, публично оказали давление и наконец выполнили часть своего проекта. Будет ли это более успешным, чем предыдущая стратегия Барака Обамы, трудно сказать", - добавил Хильперт.