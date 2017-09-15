Расследование отмывания российских денег заставляет взглянуть по-новому на встречу в "Башне Трампа"

Летом 2016 года в "Башне Трампа" в Нью-Йорке российский юрист Наталья Весельницкая встретилась с Дональдом Трампом-младшим, напоминает журналист Bloomberg Кристиан Бертелсен.

Весельницкая "описывается как активистка, которая стремится к отмене санкций, наложенных на Россию за нарушения прав человека". "Но, когда она переступила порог "Башни Трампа", Весельницкая также представляла клиента, который увяз в длительном расследовании властей США в отношении предполагаемой сети по отмыванию российских денег. Это уголовное расследование, которое было начато федеральной прокуратурой в Нью-Йорке в 2013 году и ранее не освещалось прессой, все еще действительно, по словам лиц, осведомленных о расследовании. Когда в мае власти США заключили досудебное соглашение по связанному с этим делом гражданскому иску, который был подан к клиенту Весельницкой, никаких упоминаний о неком продолжавшемся уголовном расследовании не было", - говорится в статье.

"В документах судебного дела Весельницкая подтверждала, что США сообщили России, что их расследование - уголовное, она говорила, что это - "введение в заблуждение". Когда в четверг с Весельницкой связались в Москве, она сказала, что ей не было известно о продолжающемся уголовном расследовании властей США и что на встрече в "Башне Трампа" оно не обсуждалось. Она повторила, что главными темами встречи были российский запрет на усыновление детей американцами и санкции США", - пишет издание.

"Не было никакого обсуждения сделки: вы отмените одно, а мы, в свою очередь, отменим другое, - сказала Весельницкая. - Я категорически не была уполномочена обсуждать что-то вроде этого".

Издание напоминает предысторию: "В 2007 году в офисах инвестфонда Hermitage провели обыск российские госслужащие. Затем, по версии прокуратуры США и основателя Hermitage Уильяма Браудера, преступники воспользовались компаниями из "портфеля" Hermitage, чтобы выдоить из российской казны 230 млн долларов в форме незаконного возврата налогов. Как они утверждают, "отмыватели денег" сообща с виновниками аферы вывели деньги из России через замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов. Работавший на Браудера юрист и аудитор Сергей Магнитский был арестован и в 2009 году умер в московской тюрьме. Американские законодатели наложили санкции на российских чиновников, судей и следователей, которых сочли причастными к этому. Американский "Закон Магнитского" возмутил российского президента Путина, который в ответ приостановил усыновления российских сирот американцами".

"Это насчет санкций, - сказал Браудер в интервью, говоря о встрече с участием Весельницкой в "Башне Трампа". - Усыновления - это лишь кодовое обозначение санкций".

"В то время Весельницкая также защищала россиянина по имени Денис Кацыв. Американские власти обвиняли его компанию Prevezon Holdings Ltd. в получении части выручки от аферы с возвратом налогов Hermitage", - говорится в статье.

"Согласно материалам судебного дела, поданным этой весной в рамках доказательственного спора на гражданском судебном процессе, федеральная прокуратура Нью-Йорка начала свое расследование дела Prevezon в начале 2013 года, разослав просьбы о предоставлении доказательств в разные страны, в том числе в Швейцарию, Латвию и на Кипр. Прокуратура также разослала повестки большого жюри в банки, в том числе в Citigroup, Deutsche Bank AG, UBS AG и TD Bank. Несколько банков в ответ предоставили документы, гласят материалы судебного дела, представленные адвокатом Prevezon", - пишет издание.

"Работники прокуратуры сказали, что просили российское правительство о помощи по этому делу". По словам Пола Монтелеони, заместителя прокурора, россияне ответили, что не могут найти доказательства транзакций. "Вместо этого правительство в ответ прислало несколько документов, не относящихся к делу, и письмо российского прокурора, в котором удостоверялась невиновность российских правительственных чиновников и владельца Prevezon", - сообщает издание, ссылаясь на материалы судебного дела.

"Весельницкая в документе, поданном в суд в 2016 году, утверждала, что США отклонили предложение российского генпрокурора о сотрудничестве", - пишет издание.

В сентябре 2015 года тогдашний прокурор Манхэттена Прит Бхарара подал гражданский иск к Prevezon о конфискации имущества. В мае 2017 года должен был начаться судебный процесс, но власти США объявили, что заключили досудебное соглашение, предполагавшее выплату 5,9 млн долларов.

Позднее несколько законодателей-демократов написали письмо. В нем они "задавали вопрос, уж не оказали ли российский юрист или члены команды Трампа давление на работников прокуратуры по этому делу". Они также напомнили, что Бхарара был уволен Трампом, когда дело шло к судебному разбирательству. "На тот момент не было публично известно, что федеральная прокуратура, где прежде работал Бхарара, продолжала уголовное расследование версии об отмывании денег", - заключает издание.