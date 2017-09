15 сентября 2017 г. Гайавата Брэй | The Boston Globe Аргументы США против Касперского? Это секрет "Угрожает ли национальной безопасности программное обеспечение от московской "Лаборатории Касперского"? Федеральные власти говорят, что да, однако пока не раскрывают, какие улики стоят за их подозрениями", - сообщает Гайавата Брэй в The Boston Globe. "В среду Министерство национальной безопасности запретило использовать на компьютерах американских правительственных агентств программное обеспечение "Лаборатории Касперского", американская штаб-квартира которой находится в Воберне. Лидеры разведывательного сообщества страны и американский сенатор из Нью-Гемпшира предупреждают, что продукция "Лаборатории Касперского" для борьбы с вредоносными программами, разработанная для защиты компьютеров от вирусов и программ-вымогателей, может использоваться российскими агентами для кражи секретной информации, - говорится в статье. - Однако пока они не представили доказательств того, что данная компания - марионетка российских спецслужб. Причина? Они засекречены". "Американский сенатор-демократ Жанна Шахин, член комитетов Палаты представителей по международным отношениям и вооруженным силам, сказала, что видела имеющиеся в распоряжении правительства улики против "Лаборатории Касперского" и полагает, что их нужно рассекретить для общественности", - передает Брэй. "Против "Лаборатории Касперского" есть неопровержимые улики", - заявила Шахин. "Более того, Шахин добавила, что есть и другие причины не допускать использование программного обеспечения от "Лаборатории Касперского" на правительственных компьютерах. Она процитировала российский закон, дающий следователям страны право потребовать доступ к любой информации, хранящейся в компьютерных системах компании", - говорится в статье. "С чего бы нам хотеть, чтобы компания, подчиняющаяся такому закону, имела дело с секретной информацией от правительства США?" - сказала Шахин. "Шахин также сослалась на репортажи, показывающие, что у "Лаборатории Касперского" тесные связи с Кремлем, в том числе июльскую статью в Bloomberg News", - передает Брэй. Источник: The Boston Globe