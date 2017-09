15 сентября 2017 г. Наташа Бертранд | The Business Insider Движение за отделение Техаса от США: группа в Facebook, связанная с Россией, просила нас участвовать в митингах против Клинтон "Группа в Facebook, связанная с Россией, спрашивала у движения техасских сецессионистов, примет ли оно участие в серии митингов против иммигрантов и против Хиллари Клинтон, которые она планировала провести в этом штате в ноябре прошлого года", - утверждает The Business Insider. Журналистка Наташа Бертранд поясняет: в четверг это сообщил в интервью изданию Дэниэл Миллер, президент этого движения - Texas Nationalist Movement. "Когда они решили, что начнут устраивать все эти митинги за "Техзит" (по аналогии с "Брекзит", означает "выход Техаса из состава США". - Прим. ред.), то обратились к нам и захотели, чтобы и мы приняли участие, - сказал Миллер. - А мы сказали: "Спасибо, нет". Журналистка сообщает: "Группа в Facebook под названием Heart of Texas летом имела более 225 тыс. фолловеров. На прошлой неделе ее закрыли, поскольку Facebook заблокировал аккаунты и страницы, которые были "аффилированы между собой и, вероятно, управлялись из России", как сказал в среду нашему изданию официальный представитель Facebook". По предположению издания, весть о контактах этой группы с Texas Nationalist Movement - знак, что Россия сильно наращивает попытки повлиять на политический климат США. По словам Миллера, когда страница Heart of Texas появилась несколько лет назад, с ним связался "джентльмен, живущий севернее Хьюстона". Он "представился как администратор страницы", которая в то время размещала "только кучу мемов о гордости Техасом". По словам Миллера, со временем страница стала "весьма политической". Автор статьи находит признаки того, что за страницей Heart of Texas стояла "российская операция влияния": "отсутствовали контактные данные и рекламные объявления", а соответствующий аккаунт в Twitter был создан в ноябре 2015 года. "Эксперт Кейси Мишель, который отслеживал эту группу несколько месяцев, говорит, что именно тогда в Facebook резко прибавилось фейковых аккаунтов, связанных с Россией", - замечает автор. Вдобавок издание утверждает: "Мемы, которые размещались в этой группе в соцсети, содержали опечатки и грамматические ошибки, в них ощущалось плохое знание элементарных английских выражений". Почему движение Миллера воздержалось от участия в митингах? Он поясняет: хотя это "якобы были митинги за "Техзит", никто не мог толком сказать нам, кто их организовывал, ничего не мог сказать о логистике". "Группа в Facebook превратилась из "машины мемов" за права коренного населения и против Хиллари Клинтон в организующую силу в конце октября, когда создала в Facebook мероприятие "митинг по всему штату за "Техзит"" с заголовком "Готовьтесь отделяться!", - говорится в статье. На странице мероприятия техасцев из крупных городов призывали протестовать против "истеблишмента грабителей" и "повышения налогов на прокорм нелегальных иммигрантов". Утверждалось также, что победа Хиллари Клинтон на выборах повлечет за собой рост числа "беженцев, мечетей и терактов". Источник: The Business Insider