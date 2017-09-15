Россия ведет подрывную деятельность, прибегая к методам КГБ

Недавнее радикальное вмешательство украинского государства в функционирование российских соцсетей и интернет-ресурсов представляет собой один из эпизодов, которые множатся и все дальше отдаляют друг от друга украинцев и россиян, пишет в статье на сайте Focus научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

"Этот запрет стал продолжением череды предпринятых Киевом мер по ослаблению так называемой Soft Power ("мягкой силы"), экономических рычагов, а также активности спецслужб - методов, которые взял на вооружение Кремль в ходе украино-российского конфликта", - продолжает автор.

По мнению политолога, санкции, введенные Киевом против самых разных российский действующих лиц и структур начиная с 2014 года, "можно подвергнуть критике как с этическо-моральной стороны, так и по причинам, связанным с политическим прагматизмом".

"Прежде всего, - замечает Умланд, - возросшее число информационных, торговых и других блокад, устанавливаемых Киевом, сокращают контакты и обмен информацией между украинцами и россиянами, не втянутыми и, возможно, осуждающими замаскированную войну Москвы против Украины. Санкции препятствуют распространению той самой "мягкой силы" Украины в России и мешают коммуникации между возможными союзниками".

При этом автор указывает на спорную эффективность блокады доступа к сайтам в интернете, "которая аргументируется необходимостью защиты от влияния Кремля, но которую легко обойти".

"Целесообразность и оправданность нарастающих как снежный ком украинских запретов и санкций все чаще заставляет задуматься об их реальной функции, тем более, что западное доверие к реформаторским намерениям Порошенко уменьшается. Однако основная проблема действенности этих мер - вопрос о том, как государство должно вести себя в условиях "гибридной войны", - пишет Умланд.

"В отличие от классических войн, решающим трюком российской "нелинейной" атаки на Украину является маскировка применения грубой военной силы", - говорится в статье.

С учетом ресурсов, сегодняшней позиции в мире и международного имиджа "Украина настолько отстает от России, что было бы логичным избегать более рискованных военных интервенций и обратиться к сверхактивному использованию невоенных инструментов", считает автор статьи.

Россия и Украина тесно связаны друг с другом исторически, "и многообразие продолжающих существовать каналов связи между конфликтующими странами предоставляет Кремлю широкий спектр рычагов и возможностей вести игру, которые Запад зачастую до конца не понимает и не видит".

"С другой стороны, концентрация Кремля на невоенных технологиях ведения войны - психологических, экономических, культурных, информационных - наряду с вялотекущим и якобы замороженным конфликтом на Донбассе, должна максимально затушевать тот факт, что война на территории Европы продолжается и ответственность за нее несет Россия", - продолжает Умланд.

Эта балансировка Кремля на острие ножа, по мнению автора, объясняется как тесным взаимодействием российской экономики с Западом и уязвимостью ее перед санкциями, так и тем, что идея открытого нападения на братский народ не пользуется популярностью среди россиян.

Как пишет Умланд, если Москва признает вину за сбитый в июне 2014 года малазийский Boing, то ей придется тем самым признать, что "тяжелая военная техника, находящаяся на вооружении российской армии, уже тогда находилась на территории Украины. Это похоронит пользующийся удивительной популярностью и на Западе миф о гражданской войне, в которую Россия якобы была вынуждена вмешаться позднее".

"На этом фоне Кремль задействует все многообразие невоенных средств, структур и институтов для ведения подрывной деятельности, дискредитации и распространения чувства безысходности на Украине: от массивной пропагандистской кампании до (...) РПЦ", - пишет автор статьи.

Кроме того, поясняет журналист, "Кремль прибегает и к методам времен КГБ - таким, как "рефлексивный контроль", посредством которого противника принуждают к действиям, которые в конечном итоге приносят выгоду Кремлю". В качестве примера Умланд приводит конкурс "Евровидение", проходивший в этом году в Киеве, конкурсанткой на который от России была выбрана певица, имеющая инвалидность. "Москва знала, что певице, вероятно, будет запрещено выступать на территории Украины, поскольку она ранее выступала в Крыму, с позиции украинского законодательства нелегально въехав туда с территории России".

В итоге Киев ожидаемо подвергли критике в связи с якобы дискриминирующим запретом. Очевидно, что так и было задумано Кремлем, утверждает автор. Такие операции и полученные результаты представляют собой идеальный вариант российских "активных мер".

Практически ежедневно в Киеве задаются вопросом, когда, где и как следует реагировать на подобную подрывную деятельность Кремля, чтобы ответными мерами не навредить себе еще больше. "Квалификация многих украинских чиновников - прежде всего из-за низких зарплат - оставляет желать лучшего", - признает автор, и это усложняет принятие и реализацию соответствующих мер.

В заключение автор выражает надежду, что украинцы будут руководствоваться здравым смыслом и не дадут провоцировать себя на чрезмерную реакцию.