ВМС США выясняют, была ли кибератака причиной столкновения эсминца

"Армия выясняет, стало ли проникновение в компьютерные системы причиной одного из двух столкновений американских эсминцев с коммерческими судами, случившихся за последние месяцы. Об этом сообщила в четверг вице-адмирал Джен Тай, заместитель главнокомандующего ВМС США по информационной войне, - передает Элиас Гролл в Foreign Policy. - Следователи ВМС пытаются выяснить причины несчастных случаев, в том числе узнать, не вторгались ли хакеры в компьютерные системы корабля ВМС США John S. McCain перед столкновением с его участием, произошедшим 21 августа, как сообщила Тай, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне".

При этом следователи не рассматривают возможность того, что аналогичный инцидент с участием корабля ВМС США Fitzgerald 7 июня был результатом взлома.

"Тай сказала, что ВМС планируют использовать результаты расследования случившегося с судном McCain, чтобы включить анализ кибербезопасности в грядущие расследования", - говорится в статье.

"Во время двух столкновений, унизивших ВМС США, погибли 17 моряков, - указывает автор. - Главнокомандующий ВМС США Джон Ричардсон приказал остановить военно-морские операции после второго столкновения и призвал ВМС пересмотреть протоколы безопасности своей международной флотилии".

"Хотя идея о кибератаке, вызвавшей столкновение, остается чисто умозрительной, американские разведчики в последние годы предупреждали, что такого рода цифровая угроза может стать важной проблемой для разрастающейся армады ВМС США. В четверг Тай заявила, что ВМС уже отложили 1,5 млрд долларов на то, чтобы с 2014 по 2023 год укрепить свою систему защиты", - говорится в статье.