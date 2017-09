15 сентября 2017 г. Шон Ингл | The Guardian Антидопинговые агентства призывают МОК не допускать Россию на зимние Игры-2018 "Ведущие антидопинговые агентства планеты объединились вокруг требования не допускать Россию к участию в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в будущем году и предостерегают Международный олимпийский комитет, что он должен поддерживать борьбу с допингом не только на словах", - пишет журналист The Guardian Шон Ингл. Заявление было сделано по итогам встречи 17 национальных антидопинговых ведомств (NADO), в том числе американского и британского, которая состоялась в Колорадо. "Эти организации в весьма жестких выражениях предупредили МОК, что его текущее нежелание привлечь Россию к ответу за "один из крупнейших в истории спорта скандалов", имевший место в 2014 году на зимней Олимпиаде в Сочи, опасно для будущего олимпийского движения", - говорится в статье. Издание подчеркивает, что к призыву присоединилось и британское антидопинговое агентство. "В начале 2016 года оно стало курировать проверки на допинг в России и прежде не подписывалось под заявлениями, осуждающими эту страну", - поясняет автор. Газета цитирует совместное заявление национальных антидопинговых агентств: "Необходимо, чтобы МОК больше не тянул с решениями и немедленно распорядился о весомых последствиях. Непроведение срочных расследований применения допинга в отношении отдельных российских спортсменов - это явная и подлинная угроза чистым спортсменам во всем мире и на зимних Играх 2018 года". "Мандат для участия в Олимпиаде не следует предоставлять спортивным лидерам и организациям какой-либо страны, когда они намеренно нарушают правила и обкрадывают чистых спортсменов", - сказано также в заявлении. Лидеры национальных антидопинговых агентств также призвали Россию публично взять на себя ответственность за "ее жульнические действия", описанные в докладе Ричарда Макларена. Они также указывают, что Россия должна совершить ряд других шагов. В том числе необходим опрос "российских спортсменов, чиновников и других свидетелей, которые в докладе Макларена разоблачены как потенциально причастные к сговору о допинге". Россия также должна предоставить международным организациям электронные данные, которые относятся к делу. Лидеры агентств не исключают, что некоторые россияне смогут участвовать в Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, если выдержат строгую проверку на отсутствие допинга. Источник: The Guardian