Россия сегодня: агрессивный имидж, методы спецслужб

"Обычные россияне не милитаристы, они не хотят получать сыновей в цинковых гробах", - указывает Марк Галеотти, но "Кремль использует армию как политический инструмент". Россия самоутверждается - с помощью "показных" залпов в Сирии, "подыгрывания" Ким Чен Ыну, скандального контракта с членом НАТО Турцией, "подрывной деятельности с использованием методов КГБ" на Украине, пишут СМИ.

Специалист по российской обороне и безопасности Марк Галеотти описал в интервью французской Libération состояние российской армии и смягчил беспокойство, которое вызывают учения "Запад-2017".

"Как ни странно, эти учения, вероятно, имеют меньший размах, чем предыдущие, которые более явно инсценировали наступательные операции", - пояснил эксперт.

"Значит, эскалация, по существу, риторическая?" - "Я это называю дипломатия "хеви-метал". Кремль использует армию как политический инструмент", - заявил Галеотти. "Один из способов, которым Россия пытается повлиять на дискуссию, - это казаться агрессивной, чтобы натолкнуть на мысль, что риски слишком велики, что лучше договориться с Путиным", - сказал эксперт. При этом "Россия не хочет и не будет затевать войну с НАТО, ибо она не сможет ее выиграть".

Российская армия способна "обеспечить оборону своей территории и вести ограниченные операции за рубежом", сообщил он, "но Россия - не глобальный игрок", ее оборонный бюджет сокращается.

"Однако официальный дискурс остается милитаристским", - сказала журналистка. - "Так же, как Россия использует армию для ведения дипломатии, она прибегает к ней во внутренней политике, - пояснил Галеотти. - Военные парады, патриотические речи прокремлевских СМИ, демонстрация военной силы, весь этот "war porn" нужен, чтобы поднять национальную гордость. (...) Но тот факт, что дислоцирование войск в Донбассе остается тайным, показывает: власти понимают, что население всего бы этого не поддержало; так гласят опросы. То же касается Сирии".

"Конечно, Кремль активно прибегает к риторике, но он знает, что обычные россияне не милитаристы и что они не хотят получать сыновей в цинковых гробах", - заключил Галеотти.

"Российские ВМС обстреляли крылатыми ракетами территорию провинции Дейр-эз-Зор - оплот боевиков "Исламского государства"*, которые ведут войну, чтобы свергнуть сирийское правительство", - пишет корреспондент The Wall Street Journal Натан Ходж. По словам автора, этот залп, совершенный в четверг, был "частью "пиар-наступления", организованного Москвой для зарубежных журналистов, чтобы продемонстрировать активную роль России в событиях в Сирии и попытаться создать контраст с безразличием, которое якобы проявляет там Запад".

"Российские военные привезли журналистов на борт фрегата "Адмирал Эссен" для наблюдений за пусками "Калибров" - довольно нового высокоточного вооружения - и выставить напоказ свою уверенность в прочности режима сирийского президента Асада", - говорится в репортаже корреспондента из Сирии.

"Бесспорно, российское вмешательство предотвратило крах режима Асада. И теперь российская сторона жаждет объявить своей заслугой неудачи ИГИЛ*, которое теряет территории в Сирии и по другим причинам", - отмечает автор.

"США приняли решение не вмешиваться в продолжающееся несколько месяцев наступление сирийской армии, и ее российские и иранские союзники готовятся разбить боевую группировку "Исламское государство"* в ее последнем, восточном оплоте в Сирии", - сообщает Newsweek.

Автор статьи напоминает, что в Сирии идут две кампании по борьбе с ИГИЛ* - возглавляемая Россией и Ираном, целью которой является возвращение всей территории страны под контроль президента Асада, и возглавляемая США при участии курдских соединений, желающих закрепить автономию ряда областей. "Это соперничество иногда перерастало в насилие, но оставалось преимущественно мирным в последние недели, на фоне того, как США и Россия пытаются сотрудничать и координировать свои интересы в разрываемой войной стране", - говорится в статье.

"Неужели Россия и Китай играют на руку Ким Чен Ыну?" - так озаглавлено интервью немецкого эксперта по Корее Ханса Гюнтера Хильперта таблоиду Bild.

Совбез ООН одобрил санкции против Северной Кореи, однако эксперты сомневаются в их эффективности: Китай, важнейший торговый партнер КНДР, реализует санкции не в полной мере и не борется с контрабандой. В том же обвиняют и Россию.

"Так, 90% внешней торговли КНДР зависит от Китая; Россия не играет особой роли. Но обе страны не хотят допустить экономического коллапса Северной Кореи, - сказал эксперт. - Они боятся войны, которая повлечет за собой период нестабильности и волны беженцев из Северной Кореи". К тому же конфликт вокруг КНДР, как отмечает Хильперт, "стал частью геополитического соперничества между США и Россией, и Москва не хочет, чтобы Вашингтон приобрел какое-либо влияние в регионе".

"Я полагаю, что ни у Путина, ни у Си нет почти никакого влияния. У Пекина, конечно, побольше влияния, чем у Москвы и, тем более, Вашингтона. Но все политические и военные решения принимаются в Пхеньяне", - убежден политолог.

"Ранее США вели переговоры о новых, более жестких санкциях против Пхеньяна, с Китаем и Россией закулисно - теперь США выложили свои требования на стол (...). Будет ли это более успешным, чем предыдущая стратегия Барака Обамы, трудно сказать", - сказал Хильперт.

"Недавняя покупка Турцией передовой российской системы противовоздушной обороны могла нарушить американский закон, который требует автоматического наложения санкций на члена НАТО, заявил высокопоставленный сенатор-демократ Бен Кардин", - пишет Politico.

В письме, которое Кардин направил чиновникам администрации Трампа, говорится, что завершенная во вторник сделка по покупке Анкарой у Москвы зенитной ракетной системы С-400 нарушает санкции, наложенные на Россию Конгрессом США. "Плачевно, что Турция, союзник США, очевидно, ориентируется на Москву в это критическое время", - добавил сенатор.

Большую статью на сайте Focus научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд посвящает "подрывной деятельности" России на Украине и спорным способам реагирования Киева.

В частности, он критикует "недавнее радикальное вмешательство украинского государства в функционирование российских соцсетей и интернет-ресурсов". Запреты в этой области - "продолжение череды предпринятых Киевом мер по ослаблению "мягкой силы", экономических рычагов, а также активности спецслужб - методов, которые взял на вооружение Кремль в ходе украино-российского конфликта". Однако, по мнению политолога, санкции, введенные Киевом против российский действующих лиц и структур начиная с 2014 года, спорные и с морально-этической стороны, и с точки зрения политического прагматизма.

"Целесообразность и оправданность нарастающих как снежный ком украинских запретов и санкций все чаще заставляет задуматься об их реальной функции", - пишет автор. Но как государство должно вести себя в условиях "гибридной войны"?

"В отличие от классических войн, решающим трюком российской "нелинейной" атаки на Украину является маскировка применения грубой военной силы", - говорится в статье. Тесные исторические связи двух стран открывают Кремлю "широкий спектр рычагов и возможностей вести игру", чего "Запад зачастую до конца не понимает и не видит".

"Концентрация Кремля на невоенных технологиях ведения войны - психологических, экономических, культурных, информационных - наряду с вялотекущим конфликтом на Донбассе, должна максимально затушевать тот факт, что война на территории Европы продолжается и ответственность за нее несет Россия", - продолжает Умланд.

Эта балансировка Кремля на острие ножа, по мнению автора, объясняется как тесным взаимодействием российской экономики с Западом и уязвимостью ее перед санкциями, так и тем, что идея открытого нападения на братский народ не пользуется популярностью среди россиян.

"На этом фоне Кремль задействует все многообразие невоенных средств, структур и институтов для ведения подрывной деятельности, дискредитации и распространения чувства безысходности на Украине: от массивной пропагандистской кампании до (...) РПЦ", - пишет автор.

"Кремль прибегает и к методам времен КГБ - таким, как "рефлексивный контроль", посредством которого противника принуждают к действиям, которые в конечном итоге приносят выгоду Кремлю". В качестве примера Умланд приводит конкурс "Евровидение" в Киеве: за отстранение от него российской конкурсантки - в соответствии с украинским законодательством - "Киев ожидаемо подвергли критике", что и требовалось в русле "активных мер" Москвы, пишет автор.

Практически ежедневно в Киеве задаются вопросом, когда, где и как следует реагировать на подобную подрывную деятельность Кремля, чтобы ответными мерами не навредить себе еще больше. Автор выражает надежду, что украинцы будут руководствоваться здравым смыслом и не дадут провоцировать себя на чрезмерную реакцию.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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