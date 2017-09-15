Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев в центре "Монакогейта"

"В течение двух месяцев простой DVD заставляет дрожать королевство Монако. Он в центре того, что очень напоминает "Монакогейт", скандал, попахивающий злоупотреблением влиянием или даже коррупцией, в который вовлечены полицейские и высокопоставленные магистраты", - пишут Жерар Давэ и Фабрис Ломм во французской газете Le Monde. Газета ознакомилась с DVD с удивительным содержанием: "тысячи SMS, которыми обменивались действующие лица судебного дела, сообщения, совершенно невольно раскрывающие скрытое лицо части полиции и правосудия Монако, склонных к привилегированному отношению к сильным мира сего. По крайней мере, прежде всего к одному из них: к российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, влиятельному владельцу местного футбольного клуба "Монако".

Как сообщают авторы, у истоков всего - конфликт между богатейшими людьми. "С одной стороны, это Дмитрий Рыболовлев, одержимый покупкой полотен мастеров. С другой - Ив Бувье, швейцарский бизнесмен, имеющий большие связи на рынке искусства, партнер своей соотечественницы Тани Раппо, - говорится в статье. - Рыболовлев обвиняет Бувье в том, что тот выбил у него 1 млрд евро комиссионных, завысив счет за работы Пикассо и Модильяни. Продавцы-посредники утверждают, что действовали добросовестно".

"9 января 2015 года российский миллиардер подал иск по обвинению в мошенничестве, - говорится далее. - Судебная машина заработала. Иногда с удивительными эпизодами. Так, 23 февраля следующего года Таня Раппо, приглашенная на ужин Рыболовлевым, разоткровенничалась за водкой, изысканными винами и икрой. Втайне от нее адвокат россиянина Татьяна Бершеда записала ее высказывания на свой смартфон и передала их полиции".

"Двумя днями позже, - продолжают авторы, - Ив Бувье попал в западню в Монако: девять местных полицейских его арестовали, когда он направился по просьбе Рыболовлева в его роскошную квартиру (оценочная стоимость: 230 млн евро) на верхних этажах комплекса La Belle Epoque. После долгого пребывания под стражей швейцарский бизнесмен внес залог в размере 10 млн евро и вышел на свободу из центра задержания судебной полиции, несмотря на ходатайство прокуратуры Монако. Достаточно сказать, что он плохо перенес случившееся. Длительное время торгуя с Рыболовлевым, он знал, что у последнего есть надежные местные посредники и что, возможно, миллиардер их задействовал, чтобы загнать его в угол. Но как это доказать? Рассчитывая на то, что противник допустит промах. Это случилось 3 февраля 2017 года".

"В этот день, - пишут журналисты, - Татьяна Бершеда, не испытывая особого недоверия, передает свой телефон судье Моргану Раймону, которому было поручено расследовать иск Рыболовлева. Таким образом магистрат хочет проверить правомерность записи, которую она предоставила в рамках спора ее клиента и тандема Бувье-Раппо. Адвокат не усмотрела в этом злого умысла. Однако судья Раймонд отличался любопытным характером: он пожелал, чтобы эксперт осмотрел всю память смартфона. Это стало началом "Монакогейта".

В центре этого дела, говорится в статье, - 33-летняя Татьяна Бершеда, брюнетка швейцарско-украинского происхождения, известная своим умением вращаться в свете. "Это она предположительно придумала ловушку, которая была уготована Иву Бувье при содействии полицейских Монако, чьи имена и "послания" (SMS) были раскрыты множеством СМИ, включая Mediapart. Речь идет в особенности о трех полицейских". Прежде всего, это Кристоф Аже, глава подразделения судебной полиции, ныне по-прежнему занимающий эту должность, как и его заместитель Фредерик Фюзари (оба не ответили на запросы издания). "Он придет 25 (...), нужно будет придерживаться плана А", - написала адвокат в сообщении Аже, в преддверии приезда Бувье в Монако".

"Содействие следователей Аже и Фюзари, как кажется, незаменимо. И Бершеда прилагает к этому усилия, - рассказывают авторы. - Она предлагает им приглашения на матчи "Монако", лебезит в сообщениях... Они часто встречаются, постоянно перезваниваются, это выходит далеко за рамки стандартных отношений между адвокатом и следователем. Это они отвечают за расследование насчет Бувье. Они подготовили его арест и провели допросы".

"Помимо полицейских, лучше удостовериться в поддержке судей Монако", - говорится далее. Клиент Бершеды, Дмитрий Рыболовлев, имеет в распоряжении ключевой козырь: министр юстиции Монако Филипп Нармино. "Он и его супруга Кристин состоят в самых лучших отношениях с "Рыбо" и его окружением, - пишут далее авторы. - Одним январским вечером 2015 года они вместе ужинают у них дома. В феврале они отправляют коробку со сладостями своему российскому другу. "Дорогие Кристин и Филипп, Дмитрий благодарит вас от всего сердца за вкусные шоколадные конфеты", - сообщает его адвокат. Правда и то, что Нармино только что вернулись после уикенда мечты в Гштаде (Швейцария) в шале Рыболовлева. Они отправились туда за его счет, на вертолете из Роше. "Сердечная благодарность Дмитрию от нас, - пишет Кристин Нармино, - за его безупречное гостеприимство, и передай ему еще раз наши наилучшие пожелания и наши поздравления насчет красоты его гштадской резиденции". "Было очень приятно провести с вами уикенд и вместе покататься на лыжах, - отвечает Бершеда. - Я обязательно передам ваше сообщение Дмитрию, который был счастлив вас принимать у себя. Хорошего вечера, целую, Татьяна". Вскоре после этого вечера Ива Бувье арестовали по приказу правосудия Монако. Это стоит отправки цветов мадам Нармино. "Спасибо за твой жест, - пишет она в ответ. - Цветы великолепны и наполняют ароматом мой день".

Парижский адвокат Франсис Шпинер, защитник Бувье вместе с Франсуа Баруаном, негодует в связи с практиками, на которые таким образом был пролит свет: "Я всегда говорил, что Рыболовлев приватизировал правосудие Монако для личной выгоды. Теперь у нас есть доказательства, что полиция, прокуратура и аналог министра юстиции все сделали, чтобы вступить в преступный сговор с целью осуществить мошенничество против правосудия".