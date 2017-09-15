"Казаться агрессивной - один из способов России повлиять на дискуссию"

Специалист по российской обороне и безопасности Марк Галеотти, исследователь Института международных отношений в Праге, описал в интервью Веронике Дорман из французской газеты Libération состояние российской армии и смягчил беспокойство, которое вызывают учения "Запад-2017".

"Эти учения, повторяющиеся каждые четыре года, более масштабны в этом году?" - осведомилась корреспондент.

"Как ни странно, эти учения, вероятно, имеют меньший размах, чем предыдущие, которые более явно инсценировали наступательные операции, - ответил эксперт. - В этот раз сценарий предполагает проникновение террористических групп из воображаемых пограничных стран. Ответные действия будут агрессивными и наступательными, поскольку они отражают российское видение ведения войны. Но в такие уж времена мы живем: напряженная политическая атмосфера заставляет воспринимать негативно абсолютно обычные военные учения".

"Значит, эскалация, по существу, риторическая? Или у России действительно есть воинственные намерения в Европе?" - спросила Дорман.

"Я это называю дипломатия "хеви-метал". Кремль использует армию как политический инструмент, - заявил Галеотти. - Например, Швеция и Финляндия продолжают публично обсуждать планы по присоединению к НАТО. Один из способов, которым Россия пытается повлиять на дискуссию, - это казаться агрессивной, чтобы натолкнуть на мысль, что риски слишком велики, что лучше договориться с Путиным. Цель состоит в том, чтобы вызвать беспокойство, поднять напряжение, прибегнув к принудительной дипломатии. Не то чтобы российская армия бессильна, но нужно понять, что Россия не хочет и не будет затевать войну с НАТО, ибо она не сможет ее выиграть".

"В каком состоянии сейчас находится российская армия?" - "В том же состоянии, что во Франции и Великобритании. Она может обеспечить оборону своей территории и вести ограниченные операции за рубежом, - сообщил эксперт. - Но Россия - не глобальный игрок. В этом году оборонный бюджет сокращен, он будет сокращаться и в будущем году".

"В том, что касается программы модернизации армии, речь идет о восстановлении или о массивном перевооружении?" - уточнила журналистка.

"Россия тратит на военно-промышленный комплекс больше, чем должна, примерно 6% ВВП", - ответил эксперт. "В то же время у России бескрайние границы и огромные проблемы безопасности. Один из ее кошмаров был бы коллапс соседней республики в Центральной Азии под воздействием гражданской войны или джихадизма. Лично я думаю, что русские должны тратить меньше на танки и больше на больницы, но нет, мы не имеем дело с чрезмерной милитаризацией".

"Однако официальный дискурс остается милитаристским", - констатировала Дорман.

"Так же, как Россия использует армию для ведения дипломатии, она прибегает к ней во внутренней политике, - пояснил Галеотти. - Военные парады, патриотические речи прокремлевских СМИ, демонстрация военной силы, весь этот "war porn" нужен, чтобы поднять национальную гордость. (...) Но тот факт, что дислоцирование войск в Донбассе остается тайным, показывает: власти понимают, что население всего бы этого не поддержало; так гласят опросы. То же касается Сирии, где Россия действует через наемную организацию Вагнера". "Конечно, Кремль активно прибегает к риторике, но он знает, что обычные россияне не милитаристы и что они не хотят получать сыновей в цинковых гробах", - заключил Галеотти.