Российская, а не американская армия будет вести сражение за последний крупный город ИГИЛ* в Сирии

"США приняли решение не вмешиваться в продолжающееся несколько месяцев наступление сирийской армии, и ее российские и иранские союзники готовятся разбить боевую группировку "Исламское государство"* в ее последнем, восточном оплоте в Сирии", - сообщает Newsweek.

Полковник Райан Диллон, официальный представитель объединенной оперативно-тактической группы, сражающейся против ИГИЛ* в рамках операции "Непоколебимая решимость", заявил в четверг, что возглавляемая США коалиция приняла решение не вступать в Дейр-эз-Зор. В этом восточном городе сирийские войска недавно прорвали осаду ИГИЛ* против их товарищей, три года находившихся за линией обороны противника. "В рамках отдельной кампании поддерживаемые США "Демократические силы Сирии" также подступают по территории ИГИЛ* к Дейр-эз-Зору, но, по сообщениям, они остановятся за пределами города, чтобы не осложнять конфликт с и без того большим количеством участников", - говорится в статье.

Вместо этого, по словам Диллона, "Демократические силы Сирии" - в основном, курдский альянс с арабами и другими национальными меньшинствами - продвинутся дальше вдоль близлежащей долины реки Евфрат. Евфрат разделяет Дейр-эз-Зор на западную часть, контролируемую на данный момент правительственными войсками, и восток, контролируемый ИГИЛ*, отмечает издание.

Автор статьи напоминает, что в Сирии идут две кампании по борьбе с ИГИЛ* - возглавляемая Россией и Ираном, целью которой является возвращение всей территории страны под контроль президента Асада, и возглавляемая США при участии курдских соединений, желающих закрепить автономию ряда областей. "Это соперничество иногда перерастало в насилие, но оставалось преимущественно мирным в последние недели, на фоне того, как США и Россия пытаются сотрудничать и координировать свои интересы в разрываемой войной стране", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.