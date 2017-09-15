Бен Кардин: покупка Турцией российской ракетной системы может привести к санкциям

"Недавняя покупка Турцией передовой российской системы противовоздушной обороны могла нарушить американский закон, который требует автоматического наложения санкций на члена НАТО, заявил высокопоставленный сенатор-демократ", - пишет в американском издании Politico Эндрю Ханна.

"В письме, которое сенатор от Мэриленда Бен Кардин направил чиновникам администрации Трампа, говорится, что завершенная во вторник сделка по покупке Анкарой у Москвы зенитной ракетной системы С-400 нарушает санкции, наложенные на Россию Конгрессом США. Закон о них был подписан в прошлом месяце", - говорится в статье.

"Данный закон накладывает санкции "на любое лицо, которое заключает существенную сделку с оборонным или разведывательным секторами Российской Федерации", указывает Кардин - второй по старшинству демократ в сенатском комитете по международным отношениям. Белый дом Трампа сопротивлялся одобрению этого пакета санкций как вторжению Конгресса в президентскую дипломатию", - напоминает Ханна.

"Это обязательные санкции, представляющие собой обязательство Соединенных Штатов удерживать Россию от нападения на США и их союзников в будущем, - говорится в письме Кардина госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов Стиву Мнучину. - Плачевно, что Турция, союзник США, очевидно, ориентируется на Москву в это критическое время".