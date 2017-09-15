Зло в качестве сувенира

В Италии существует немало мест, где можно встретить изображения "дуче" - лидера фашистов Бенито Муссолини. И для этого необязательно идти в музей. "Овальное лицо Муссолини с квадратным подбородком с ухмылкой смотрит с календарей, которые продаются почти в каждом газетном киоске. Также во многих супермаркетах на Адриатическом побережье можно купить вино с изображением Муссолини, Гитлера или Сталина на этикетке", - пишет Оливер Майлер в своем репортаже для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. А в родном городе дуче Предаппио есть сразу несколько магазинов, торгующих сувенирами с изображением дуче. Там можно найти его бюсты, портреты, брелоки, рубашки и футболки с цитатами, флаги с крестами, а также пузырьки с касторовым маслом, которое во времена 20-летнего правления фашистов использовалось для пыток критиков власти.

Недавно итальянский парламент принял в первом чтении законопроект, который впервые запрещает использование фашистских символов и жестов. И если он пройдет через итальянский Сенат, людям, использующим или продающим такую символику, будет грозить наказание от полугода до двух лет лишения свободы. В случае распространения фашистской пропаганды в СМИ или интернете судьи, согласно закону, названному в честь депутата итальянской "Демократической партии" Эмануэля Фиано, смогут увеличивать наказание на треть.

Но "закон Фиано" может и не пройти через Сенат, и это связано не только с тем, что до конца законодательного периода, завершающегося уже в январе, Сенату необходимо обсудить 63 закона, но и с отсутствием необходимой поддержки в Сенате. К примеру, в парламенте против него голосовали не только неофашисты из партии "Братья Италии - Национальный альянс", но и правая партия "Вперед, Италия", ксенофобская "Лига Севера" и даже протестная партия "Движение пяти звезд".

Большинство из этих партий полагает, что "закон Фиано не нужен в связи с тем, что он пересекается с законами, принятыми в прошлом". Другие видят в нем "ограничение свободы слова". Внучка дуче и член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", в свою очередь, назвала закон "кучей дерьма".

Но самым запоминающимся стало выступление депутата партии "Братья Италии - Национальный альянс" Иньяцио Ла Русса. Бывший министр обороны Италии заявил, что "это неслыханно, что нынешние власти Италии не только хотят запретить мыслить, но еще и жестикулировать". После этого Ла Русса встал посреди парламентского зала и исполнил "римское приветствие". По его словам, в будущем власти "могут вообще запретить поднимать вверх подбородок, поскольку это может напомнить об этом монстре, Бенито Муссолини".