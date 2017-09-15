Королевский ВМФ - "посмешище" и "с трудом защищает британских граждан"

"Королевский ВМФ может направить в море только четверть своих военных кораблей из-за сокращений финансирования, которые привели к тому, что вооруженные силы "с трудом защищают британских граждан". Об этом стало известно британской газете Daily Telegraph, сообщает ее корреспондент Кон Кафлин. В настоящий момент 13 из 19 фрегатов (что составляет общую мощность флота) типа 23 и эсминцев типа 45 не в состоянии выходить в море из-за недостатка личного состава, топлива и снабжения, рассказали изданию высокопоставленные военные источники.

Сокращение расходов бюджета на оборону также сильно затруднило реакцию Британии на ураган "Ирма", говорится в статье. "Универсальный десантный корабль HMS Ocean, который ныне несет службу в качестве флагманского корабля королевского ВМФ, был направлен для оказания поддержки британским заморским территориям, но из-за проблем с мотором теперь задерживается на неделю", - рассказывает журналист.

Источник газеты сказал, что реакция Британии превратила ее в "посмешище". По словам источника, "вооруженные силы теперь доведены до уровня, на котором они с трудом защищают британских граждан".

"Наша неблестящая реакция на ураган "Ирма" делает из Британии посмешище и является прямым результатом правительственных сокращений оборонного бюджета", - добавил источник.

Личный состав ВМФ был сокращен на 4 тыс. человек и снизился примерно до 30 тыс. в рамках Правительственного обзора расходов на стратегическую оборону и безопасность в 2010 году. По словам экспертов, это возымело катастрофический эффект на боевой потенциал флота, пишет газета.

Высокопоставленные источники опасаются, что, несмотря на то, что финансирование было ограничено до 2% ВВП, могут последовать новые сокращения, когда в ноябре будет оглашен бюджет, и они готовятся бросить вызов правительству, передает журналист.

"Флот особенно сильно пострадал от недавней волны правительственных сокращений бюджета на оборону и теперь испытывает серьезную нехватку личного состава и снаряжения, - информирует журналист. - Хотя у флота есть ряд кораблей, доступных для операций, они не могут быть спущены на воду из-за парализующей нехватки экипажа. Топливные запасы ВМФ также, по сообщениям, столь низкие, что их недостаточно, чтобы отправить суда в море".