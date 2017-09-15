Крупномасштабный телефонный террор

Военные учения "Запад-2017", начавшиеся у восточных рубежей ЕС, по замыслу Путина, призваны, вполне вероятно, проверить не только Вооруженные силы РФ. Десятки тысяч россиян могли стать невольными статистами в учениях по гражданской обороне, полагает корреспондент Die Welt Павел Локшин.

"Все началось с Сибири: в прошлое воскресенье некто анонимно по телефону сообщил о заложенной бомбе в здании администрации (...) Омска. За этим последовали и другие анонимные звонки: в кинотеатры, школы, отели и ведомственные учреждения города. Сотни людей были эвакуированы. Это стало началом волны телефонных угроз о заложенных взрывных устройствах, прокатившейся по России", - сообщает издание.

Десятки тысяч были эвакуированы в 30 городах по всей стране - от Калининграда до Владивостока. И вот волна докатилась до Москвы. "В среду, - передает автор, - после серии анонимных звонков, в которых голосом робота сообщалось о заложенных бомбах, были эвакуированы около 50 тыс. человек". Эвакуация проходила и с Красной площади, добавляет автор. "Паники не было, люди привыкли к подобному, а бомбы так и не нашли".

"Теперь вся страна гадает, что за этим стоит - особенно на фоне того, что государственные телеканалы про угрозы умолчали", - замечает автор.

Эксперты предполагают, что за анонимными звонками стоит устроенная государством тренировка по гражданской обороне, проведенная совместно с начавшимися в четверг военными учениями "Запад-2017".

Официальной версии озвучено пока не было: "и ФСБ, и МЧС хранят молчание". Представители кругов, близких к спецслужбам, говорят о том, что эвакуация - часть учений. Это подтвердил и Олег Островский, ассистент генерального инспектора российского Минобороны в беседе с пермским изданием. Правда, вскоре после появления запись беседы была удалена с сайта газеты, пишет Локшин.

Александр Гусак, бывший начальник антитеррористического подразделения ФСБ, также убежден в том, что звонки с угрозами - часть учений по гражданской обороне. По мнению Гусака, главы ФСБ и МЧС должны объясниться. "Если угрозы - тренировка, то это вполне вписывалось бы в стратегию Путина. В июне он потребовал усилить мероприятия, связанные с гражданской обороной в России", - говорится в статье.

Называются и другие версии произошедшего, отмечает журналист. Некий источник из кругов, близких к спецслужбам, связывает в беседе с РИА "Новости" телефонные угрозы с ИГИЛ*. За день до этого фигурировал "украинский след".

"На сегодняшний день известно лишь то, что звонки поступали не с обычных телефонов, а с виртуальных IP-номеров", - пишет автор публикации, указывая на то, что, по мнению IT-специалистов, подобное очень легко организовать. "Спецслужбам, правда, не должно составить труда выйти на след злоумышленников. Это мнение разделяет и Игорь Шевчук, ветеран спецподразделения "Альфа": "как правило, таких преступников ловят очень быстро", - передает его слова Die Welt.