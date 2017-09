15 сентября 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Путин постепенно становится самым долгосрочным руководителем России со времен Сталина "12 сентября Владимир Путин незаметно перешагнул знаменательный рубеж: он провел 6602 дня в качестве лидера России", - пишет журналист The Washington Post Адам Тейлор. "Хотя это и не признается повсеместно, эта цифра означает, что Путин провел больше времени на своем посту, чем советский лидер Леонид Брежнев, который правил 18 лет и один месяц с 1964 по 1982 год (6601 день)", - говорится в статье. "Это также означает, что Путин - самый долгосрочный российский лидер со времен Иосифа Сталина, который возглавлял Советский Союз почти три десятилетия с 1924 по 1953 год - всего 10636 дней", - отмечает издание. Все более длительное пребывание Путина в должности, возможно, не представляется проблемой для многих россиян, пишет автор. "Но появляются некоторые неприятные признаки: некоторые граждане начали рассказывать циничные анекдоты про Путина, напоминающие те, что рассказывали в эпоху Брежнева. Явка на последних местных выборах была низкой, и некоторые опросы позволяют предположить, что значительное меньшинство жителей страны не уверено, хотят ли они, чтобы Путин шел на переизбрание", - говорится в статье. Тем не менее, Путин, скорее всего, победит на выборах в следующем году, если он будет баллотироваться - возможно, заняв должность до 2024 года. Он может продолжить и дальше: и Брежнев, и Сталин умерли на своем посту, а Путин в свои 64 года, как считается, пребывает в добром здравии. На данный момент трудно представить, кто и при каких обстоятельствах мог бы стать его преемником, говорится в статье. Источник: The Washington Post