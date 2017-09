15 сентября 2017 г. Самуэль Рубенфельд | The Wall Street Journal Санкции в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" приведены в действие "Администрация Трампа ввела в действие новые санкции против клептократов и нарушителей прав человека по всему миру, и НКО хотят, чтобы она быстра воспользовалась новой властью", - сообщает Самуэль Рубенфельд а The Wall Street Journal. Как передает журналист, на прошлой неделе Белый дом предоставил Госдепартаменту и Министерству финансов США полномочия по наложению санкций в соответствии с "Глобальным актом Магнитского", который был утвержден в прошлом декабре. "Первоначальный "Закон Магнитского", который был нацелен только на российских нарушителей прав человека, был утвержден в 2012 году, и привел к внесению в черный список множества чиновников", - напоминает автор. "Закон глобального действия дает полномочия запрещать выдачу виз и блокировать американские активы правительственных чиновников со всего мира, которых уличили в нарушении прав человека, совершении или причастности к "значительным" коррупционным действиям", - говорится в статье. "Хотя теперь ведомства имеют право использовать закон, они не спешат никого атаковать. Группа из 20 с лишним организаций, сформированная Human Rights First, хочет, чтобы этими полномочиями воспользовались немедленно, - сообщает автор статьи. - Они направили письмо госсекретарю и министру финансов США, прося их ведомства наложить санкции на более чем дюжину лиц и организаций, которые, по обвинению групп, участвовали в пытках, убийствах, сексуальном насилии, вымогательстве и взяточничестве". Источник: The Wall Street Journal