15 сентября 2017 г. Натан Ходж | The Wall Street Journal Ракета за ракетой: Россия выставляет напоказ свою роль в военной сфере в Сирии "Российские ВМС обстреляли крылатыми ракетами территорию провинции Дейр-эз-Зор - оплот боевиков "Исламского государства"*, которые ведут войну, чтобы свергнуть сирийское правительство", - пишет корреспондент The Wall Street Journal Натан Ходж. По словам автора, этот залп, совершенный в четверг, был "частью "пиар-наступления", организованного Москвой для зарубежных журналистов, чтобы продемонстрировать активную роль России в событиях в Сирии и попытаться создать контраст с безразличием, которое якобы проявляет там Запад". По словам генерал-майора Игорь Конашенкова, ракеты "Калибр" поразили командные пункты, оружейные склады и боевые позиции "Исламского государства"*. "Российские военные привезли журналистов на борт фрегата "Адмирал Эссен" для наблюдений за пусками "Калибров" - довольно нового высокоточного вооружения - и выставить напоказ свою уверенность в прочности режима сирийского президента Асада", - пишет автор. "Бесспорно, российское вмешательство предотвратило крах режима Асада. И теперь российская сторона жаждет объявить своей заслугой неудачи ИГИЛ*, которое теряет территории в Сирии и по другим причинам", - говорится в статье. "Российские военные жаждут сделать упор на новом образе действий, который должен подкрепить локальные перемирия между правительством и вооруженными группировками (перемириями, к которым не допускаются ИГИЛ* и другие экстремистские группировки)", - пишет автор. Он поясняет, что Минобороны РФ устроило для журналистов "пресс-тур под надзором, подчеркнувший старания Москвы заручиться поддержкой в Сирии и других странах". Журналистам показали школу в Алеппо, где дети пели патриотические песни, а сотрудник по имени Хади Баккар рассказывал, что Россия привезла детям школьные принадлежности и подарки. Местные чиновники похвалились реконструированной после разрушений центральной площадью. Российская сторона также показала журналистам, как российские военные полицейские дежурят в Дар-аль-Кабире в зоне деэскалации в провинции Хомс. "Журналисты прибыли туда в момент, когда колонна грузовиков с гуманитарной помощью прибыла в место, где российская военная полиция организовала небольшой медпункт и КПП", - пишет автор, сообщая, что местные толкались, чтобы получить пайки. "Бои прекратились, жизнь снова более-менее вошла в нормальное русло, - сказал российский офицер Александр Сазанов. - Не все красиво и просто, разумеется, хорошо было бы получить побольше гуманитарной помощи. Но в данный момент только Россия решает эту проблему. Я не видел, чтобы это делал кто-то другой". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal