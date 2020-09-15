Дело Навального вызывает душевную печаль у немецких друзей Кремля

"Влиятельный клан пропутинских политиков за Рейном оказался дискредитирован из-за отравления оппозиционера Алексея Навального", - пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль.

"В эти дни Вольфганг Кубицки чувствовал себя неловко. Вице-президент бундестага с большим или меньшим успехом пытался примирить мораль, партийную дисциплину и стихийную симпатию к Кремлю. Для его партии СвДП это дело решённое. "Режим, который организовывает убийство путем отравления, не является подходящим партнером для большого проекта сотрудничества, такого как строительство газопровода "Северный поток", - считает президент либеральной партии Кристиан Линднер, навязавший своим однопартийцам идею о моратории", - говорится в статье

"В любом случае, работы уже приостановлены из-за санкций США", - парирует Вольфганг Кубицки. "Прежде всего необходимо прояснить факты, связанные с Алексеем Навальным, - настаивает депутат в беседе с Le Figaro, хотя нити расследования уже давно восходят к российскому государству. В понедельник канцелярия сообщила, что две независимые лаборатории, французская и шведская, подтвердили наличие следов яда "Новичок" в анализах оппозиционера. "Если выяснится, что главные представители российской администрации могут нести ответственность за это отравление, то наступит новый ледниковый период в отношениях с Россией", - с сожалением прогнозирует Вольфганг Кубицки.

"Этот тяжеловес немецкой политики относится к числу "лучших друзей Кремля", так его прозвала немецкая пресса. Когда в Англии отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля вице-председатель СвДП стал нападать не на российскую военную разведку, а на НАТО с обвинениями в "поиске врага для оправдания собственного существования". В ходе массовых разоблачений против Москвы такие голоса звучат все более сдержанно", - указывает журналист.

"(...) Поклонники Путина" набираются из самых разных слоев политического спектра, склонных к крайностям. Естественным вместилищем бывших коммунистов СЕПГ после слияния стала радикальная Левая партия (Die Linke), она занимает позицию, набирающую популярность на востоке страны, демонстрируя общее отвращение к Соединенным Штатам и НАТО. Некоторые из ее депутатов показывались бок о бок с лидерами пророссийских повстанцев в Донбассе", - отмечает Авриль.

"Но другие начинают хмуриться, выслушивая своих собратьев-путинофилов, в частности, депутата Грегора Гизи, сына бывшего министра культуры ГДР, который развивает тезис, согласно которому заказчиком отравления Навального мог стать какой-то противник газопровода "Северный поток". Почему не американская администрация? - задумывается автор статьи. - Такие теории заговора, идентичные тем, которые распространяются в российских СМИ, терпят неудачу, особенно среди молодых членов партии, осуждающих антилиберальные методы Владимира Путина".

"Сейчас время не для теорий и домыслов, а для уточнения фактов. Нам нужна новая политика разрядки с Россией, но мы не должны воздерживаться от ее критики", - резко сказал лидер левых в немецком бундестаге Дитмар Барч.

"(...) Такой поворот еще более поразителен с учетом того, что "Россия разделяет с Германией 3000-летнюю историю и, в отличие от Франции или Соединенных Штатов, она никогда не нуждалась в том, чтобы действовать в Германии в духе "лоббирования", - напоминает немецкий дипломат и политик Александр Ламбсдорф. Ситуация начала меняться в 2014 году из-за украинского кризиса, с активизацией "российских усилий по дезинформации в Германии", - объясняет Штефан Майстер, специалист по бывшему СССР в Фонде имени Генриха Бёлля. "Сегодня есть такие факты о России, которые больше нельзя игнорировать, и дело Навального - это всего лишь еще один этап. Так что Москве становится все сложнее оказывать свое влияние", - добавляет исследователь.

"Вхолостую работает в Берлине пророссийский Исследовательский институт "Диалог цивилизаций", основанный бывшим главой российских железных дорог Владимиром Якуниным. Германо-российский форум, возглавляемый бывшим лидером СДПГ Маттиасом Платцеком, замкнулся и ушел в себя, - комментирует автор статьи. - В коммюнике членов его правления говорится, что они "глубоко огорчены" отравлением оппозиционера".