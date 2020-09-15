Нет, на Венере следов жизни не обнаружено

"(...) Неужели американские и британские астрономы обнаружили следы, которые могут быть признаком форм жизни на Венере? Об открытии было объявлено только в понедельник днем на пресс-конференции, организованной Королевским астрономическим обществом в Лондоне, но слухи взбудоражили социальные сети уже в эти выходные. Надо сказать, что исследователи гораздо менее осторожно высказывались при общении, чем в своих выводах, опубликованных журналом Nature Astronomy", - пишет журналистка Le Figaro Сириль Ванлерберг.

"Мы обнаружили наличие редкого газа, фосфина, который не должен присутствовать в атмосфере Венеры, - сказала Джейн Гривз, профессор астрономии Кардиффского университета и первый автор публикации. - Возможно, мы нашли следы микроорганизмов, обитающих в облаках Венеры". Действительно сенсационное заявление. Идея о том, что чрезвычайно устойчивые микробы могут жить в атмосфере Венеры, уже возбуждала воображение астрономов, но до сих пор она не была проверена на достоверность. Наличие жизни стало бы огромным сюрпризом для такой негостеприимной планеты, как Венера, с температурой поверхности более 450 C и чрезвычайно плотной и агрессивной атмосферой, в которой сохраняются облака серной кислоты", - говорится в статье.

"Фосфин - это редкий газ, хорошо известный на Земле, с очень простой химической формулой, PH3, который обычно очень быстро разрушается в очень богатой углекислым газом и, следовательно, экстремально кислой атмосфере Венеры. Поэтому по мнению авторов, его присутствие было бы признаком того, что газ выделяется в результате неизвестного процесса, который, на их взгляд, можно сопоставить с тем, что происходит на Земле, где фосфин выделяется микробами", - указывает журналистка.

"(...) Новость об обнаружении фосфина на Венере с величайшей осторожностью была встречена большинством профессиональных астрономов, которые считают, что эта публикация далека от доказательства наличия жизни на этой планете, находящейся по соседству с Землей, - пишет Le Figaro. "Такое объявление напоминает об открытии метана на Марсе несколько лет назад, которое было представлено как сигнатура наличия некой формы жизни, но которое превратилось в долгую дискуссию о том, было ли данное обнаружение реальным или нет, - объясняет Франсуа Форже, специалист по планетным атмосферам в Лаборатории динамической метеорологии. - Поэтому первое, что нужно сделать, - это проверить другими независимыми способами, действительно ли на Венере присутствует фосфин. Впоследствии, если это присутствие подтвердится, нам придется изобрести весьма экзотическую химию, которая не обязательно связана с жизнью, чтобы объяснить такое явление".

"(...) Команда во главе с Джейн Гривз уверяет, что их открытие является убедительным, поскольку оно получено двумя независимыми способами: с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях и комплекса радиотелескопов ALMA в Чили, которые наблюдают за небом в сфере миллиметровых волн. Присутствие фосфина может быть подтверждено тем фактом, что малая молекула PH3 поглощает очень точную длину волны излучения, испускаемой планетой, и что два телескопа наблюдают одну и ту же "спектральную сигнатуру". Но эти два замечания отнюдь не убедили Тьерри Фуше и Эммануэля Леллуша, двух астрономов Парижской обсерватории, специализирующихся на обнаружении атмосферных соединений с помощью ALMA. Эммануэль Леллуш указывает, что такие измерения были отклонены несколько месяцев назад журналом Science, гораздо более престижным, чем Nature Astronomy", - резюмирует журналистка.