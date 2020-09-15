Владимир Путин продвигает свое преимущество перед Александром Лукашенко

"(...) В понедельник в своем дворце в Сочи Владимир Путин подал милостыню своему испытывающему большие трудности коллеге Александру Лукашенко. Россия предоставит кредит в 1,5 млрд долларов, чтобы смягчить крах белорусской экономики, задушенной своей неэффективностью, коронакризисом, а теперь и восстанием большей части страны против своего лидера", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Белорусский президент, вынужденный просить Москву о поддержке, оказался как никогда ранее унижен российским протоколом, едва выйдя из самолета. Символично то, что главу государства встречал местный губернатор. Александру Лукашенко, окруженному тщательно замаскированной делегацией, вроде как для защиты от охватившего Белоруссию вируса мятежа, пришлось ждать своего коллегу почти три часа. Так сказать, из санитарных соображений, но, прежде всего, для того, чтобы еще больше подчеркнуть соотношение сил и средств между двумя лидерами", - комментирует автор статьи.

"(...) По российскому телевидению транслировалось 19 минут интервью, которое длилось в общей сложности 4 часа 20 минут и закончилось без подписания какого-либо документа, - говорится в статье. "Оба лагеря не заинтересованы в раскрытии обсуждаемых вопросов, они хотят избежать дальнейшего обострения и без того очень нестабильной ситуации", - поясняет Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог".

"В ходе видимой части переговоров Владимир Путин подчеркнул свой интерес к конституционной реформе, объявленной в середине августа Александром Лукашенко, который с ее помощью надеется положить конец восстанию, - отмечает журналист. Подобный интерес к внутренним делам Белоруссии объясняется "желанием Кремля диверсифицировать и закрепить свои позиции", - продолжает Евгений Прейгерман. "За 26 лет Александр Лукашенко собрал в своих руках все аспекты двусторонних отношений. Сейчас Москва считает, что благодаря конституционной реформе она сможет обосноваться в Белоруссии через одну или несколько политических партий, присутствие в парламенте и в местных органах власти. Москва попытается заменить Лукашенко только после того, как его президентские прерогативы будут переданы другим институтам".

"Ухватившись за возможность, предоставленную Александром Лукашенко разговорами о "натовской угрозе в Литве", президент России подчеркнул, что в понедельник начались совместные военные учения двух стран. Он призвал к более тесному сотрудничеству в оборонной промышленности. По мнению одного военного эксперта, пожелавшего остаться неназванным, Москва зарится на комплекс радиоэлектронной борьбы белорусской компании "КБ Радар" и на оптические системы предприятия БелОМО. Евгений Прейгерман также упоминает белорусский завод МЗКТ, который выпускает шасси, на которых в российской армии размещены межконтинентальные баллистические ракеты", - пишет Le Temps.

"(...) Несмотря на видимость солидарности, два лидера далеки от согласования своих позиций. Зато их противники говорят в унисон, - отмечает Гриншпан. "Путин выделит Лукашенко кредит на 1,5 млрд долларов. А Твери, Тамбову и Орловской области не выделит. И на российское здравоохранение не выделит. И на обещанные горячие обеды для всех школьников. Лукашенко же нужнее, правда?" - возмущается в Twitter близкая соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

С этим перекликается реакция на саммит в Сочи со стороны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, записавшей обращение на своем телеграм-канале: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет".