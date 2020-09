15 сентября 2020 г. Кэтрин Беннхолд и Майкл Швирц | The New York Times Навальный, пришедший в себя и пребывающий в ясном сознании, планирует вернуться в Россию, утверждает немецкий чиновник "Алексей Навальный, российский оппозиционный лидер, который восстанавливается в Германии после отравления, побеседовал с немецким прокурором о покушении на его жизнь и заявил, что планирует вернуться в Россию, как только поправится, сообщил высокопоставленный представитель сферы безопасности Германии в понедельник", - передает The New York Times. (...) "Он полностью осведомлен о своем состоянии, полностью осознает, что произошло, и полностью осознает, где находится", - сообщил чиновник на условиях анонимности (...). "Это известие появилось через несколько часов после того, как правительство Германии объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что вещество, использованное для отравления Навального, является формой нервного агента "Новичок", и результаты совпадают с собственными выводами Берлина и дают дополнительную уверенность в том, что в это было вовлечено российское государство", - указывает газета. "(...) Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице. В беседе с прокурором Германии он отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией, сообщил представитель безопасности, добавив, что после выздоровления Навальный планирует вернуться в Россию. "Он не собирается отправляться в ссылку в Германию, - заявил чиновник. - Он хочет вернуться домой, в Россию, и он хочет продолжить свою миссию". "(...) Нападение на Навального усиливает напряжение в тесных, сложных и все более противоречивых германо-российских отношениях. Канцлер Германии Ангела Меркель необычайно ясно выразила свое резкое осуждение дерзких действий Москвы и отсутствия сотрудничества. Менее года назад средь бела дня в берлинском парке был убит бывший лидер чеченских повстанцев - это убийство, по утверждениям федеральной прокуратуры Германии, было организовано российским государством", - напоминает газета. "Меркель, которая обычно беседует с Путиным по телефону не реже одного раза в неделю, не разговаривала с ним после отравления Навального, сообщил высокопоставленный представитель сферы безопасности Германии. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированную на эту неделю встречу со своим немецким коллегой Хайко Маасом. В заявлении Министерства иностранных дел России об отравлении Навального не упоминалось и говорилось, что отмена была связана с конфликтом графиков". "(...) Меркель была одним из самых жестких лидеров в Европе, когда дело касалось России, требуя жесткой линии по сохранению экономических санкций, введенных после вторжения России на Украину в 2014 году, даже несмотря на сопротивление внутри страны и в других столицах. Но она также много работала над тем, чтобы дипломатические линии с Москвой оставались открытыми. У двух стран глубокие экономические связи, не в последнюю очередь на энергетическим рынке, и многие представители немецкой политики считают, что Россия должна быть важным партнером", - отмечается в публикации. "Меркель, похоже, снова действует осторожно - по крайней мере, на данный момент. Немецкие чиновники не поднимали вопрос об отравлении Навального на прошлой неделе, когда Дмитрию Козаку, близкому доверенному лицу Путина, разрешили приземлиться в Берлине для переговоров, связанных с войной на Украине, несмотря на запрет на поездки. Германия отказалась исключить переоценку "Северного потока - 2", но Меркель издавна защищает проект, и эксперты считают, что он вряд ли будет свернут". "(...) Немецкие чиновники настаивают на том, что отравление Навального не является двусторонним вопросом между Германией и Россией. В отличие от Сергея Скрипаля, который имел британское гражданство и подвергся нападению на британской территории земле, Навальный - россиянин, который находился в России, когда его отравили, - указывает The New York Times. - Немецкие чиновники рассматривают различные возможные санкции, включая запреты на поездки и замораживание активов физических лиц, и надеются, что их ответ будет поддержан всеми государствами-членами ЕС". "Мы хотим, чтобы это был режим европейских санкций, чтобы показать, что речь идет о наших ценностях, когда отравляют ведущего оппозиционного политика", - сказал один высокопоставленный представитель сферы безопасности Германии, участвовавший в обсуждениях. "Этот чиновник подчеркнул, что, хотя было важно направить послание, что поведение России является несоответствующим, это не должно происходить за счет продолжения переговоров по таким вопросам, как войны на Украине и в Сирии, где Россия является ключевым игроком. "Это ужасная вещь, мы должны применить санкции в связи с этим но это не приведет к совершенно новой политике в отношении России", - заявил этот чиновник на условиях анонимности (...). "Суровая реальность такова: нам нужна Россия по вопросам Украины, Ливии и Сирии. Мы не хотим, чтобы все рухнуло". "По словам высокопоставленного чиновника, выздоровление Навального также может повлиять на конечную реакцию, но теперь врачи ожидают, что он выздоровеет полностью. По словам немецких властей, следы яда были обнаружены в образцах, взятых у г-на Навального в больнице в Берлине, но также, что особенно важно, на бутылке с водой, которая прибыла вместе с ним из России. Они отклонили требование Москвы предоставить "доказательства" того, что Навальный был отравлен в России, отметив, что российские власти взяли собственные образцы и конфисковали десятки предметов, прежде чем его доставили в Германию. "У них есть доказательства", - сказал один чиновник. (...) "Навальный осведомлен о результатах местных выборов в России и выразил удовлетворение, сообщил высокопоставленный немецкий чиновник. (...) Но массового движения в поддержку Навального не возникло, и нет никаких признаков того, что отравление сотрясло российскую политику. Недочеты "Единой России" уже были хорошо известны, и некоторых потерь можно было ожидать, указал Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. "Я удивлен, насколько малое влияние оказало отравление", - заявил он. В написании статьи приняли участие Эндрю Креймер и Орелиен Бриден. Источник: The New York Times