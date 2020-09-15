В трамповской рекламе людей просят поддержать военных США. Но использовано изображение российских истребителей

"В цифровой рекламе, выпущенной 11 сентября подразделением по сбору средств предвыборной кампании Дональда Трампа и призывающей людей "поддержать наших военных", используются стоковые фотографии истребителей и оружия российского производства", - сообщает Politico.

"В рекламе, созданной предвыборным комитетом Трампа "Сделаем Америку снова великой", изображены силуэты трех идущих солдат, в то время как над ними летит истребитель. Реклама впервые появилась 8 сентября и транслировалась до 12 сентября", - сообщается в статье.

"Это определенно МиГ-29, - заявил Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США. - Приятно видеть, что он поддерживает наши войска". Он указал на угол хвоста самолета, на то, как хвост сильно отклонен назад, на расположение двигателей, а также туннель между ними.

"Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве, подтвердил, что эти самолеты - это российские МиГ-29, а также он указал, что у солдата, находящегося на рекламном изображении справа, в руках автомат АК-74".

"(...) Изображение, использованное в рекламе - это стоковая фотография, доступная на Shutterstock.com, под заголовком "Военные силуэты солдат и ВВС на фоне закатного неба", - сообщает Politico. - Создатель изображения по имени BPTU сообщает, что они базируются в Андорре, но он не ответил на сообщение в Facebook".

"МиГ-29, двухдвигательный истребитель, спроектированный в Советском Союзе, который впервые поднялся в воздух в 1977 году, является основным истребителем России и продается по всему миру. Он был разработан во время холодной войны специально для противодействия американским F-15 и F-16, и США даже получили несколько машин, чтобы использовать их в качестве сил противника в военных учениях. Эти самолеты в последнее время были замечены на российской авиабазе в Сирии, а также в Ливии", - передает издание.

"Россия также экспортировала их в ряд стран, включая Северную Корею, Сирию, Индию и Узбекистан. На закате Советского Союза 68 самолетов МиГ-29 приобрел и Иран. В 1997 году США выкупили у Молдавии 21 самолет МиГ-29, которые могли нести ядерное оружие, чтобы они не попали в руки таких противников, как Иран".

"Кампания Трампа не ответила на запрос о комментарии (...), - констатирует газета. - В прошлом политики сталкивались с проблемами из-за размещения рекламы или создания контента, где использовалась российская военная техника или техника других стран. В октябре прошлого года республиканец из Палаты представителей Брайан Мэст опубликовал в Twitter фотографию российского атомного крейсера "Петр Великий" с комментарием: "С днем рождения, ВМС США! Мы благодарим мужчин и женщин, которые служат, защищая наши воды". Позже его канцелярия удалила этот твит".

В написании статьи принял участие Марк Капуто