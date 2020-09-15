Система Гольфстрима выбивается из сил

"Увеличение числа пожаров, периодов аномальной жары и осадков - многие прогнозы климатологов стали реальностью. Теперь может произойти и ослабление системы Гольфстрима, которого долго опасались и которое повлечет за собой последствия для Европы", - пишет на страницах немецкого журнала Der Spiegel Штефан Рамшторф, профессор физики океанов в Потсдамском университете.

"Система Гольфстрима переносит в секунду почти 20 млн кубометров воды, что почти в сто раз превосходит силу течения реки Амазонки. При этом теплые верхние воды перемещаются на север и затем, в виде холодного глубинного течения, возвращаются обратно на юг. Это формирует гигантский теплообмен мощностью более миллиона гигаватт, что почти в сто раз превышает энергопотребление человечества. В северной части Атлантического океана это тепло отдается атмосфере и впоследствии влияет на наш климат", - поясняет исследователь.

"Однако уже с 1980-х годов климатологи предупреждают об ослаблении или вовсе истощении этого течения в результате потепления климата. (...) Долгосрочное ослабление течения, вероятно, приведет к снижению температур в северной части Атлантического океана. Такой региональный температурный эффект посреди глобального потепления климатические модели предсказывали уже давно. И анализ данных о температуре океана действительно показывает, что северная Атлантика является единственным в мире регионом, который противостоит глобальному потеплению, и с XIX века там даже похолодало. К тому же особенно сильное потепление наблюдается у североамериканского побережья, что, согласно климатическим моделям, является характерным "отпечатком" ослабления циркуляции Гольфстрима", - говорится в статье.

"В двух новых исследованиях представлены абсолютно независимые доказательства этого, - пишет Рамшторф. - В августе было опубликовано исследование Кристофера Пецуха из Океанографического института в Вудс-Хоуле о Флоридском течении - части системы Гольфстрима вдоль побережья Флориды. (...) Пецуху удалось реконструировать силу Флоридского течения за последние 110 лет благодаря измерениям разницы уровня моря между обеими сторонами течения".

"С 1909 года Флоридское течение значительно потеряло силу и, вероятно, никогда не было таким слабым, как в последние 20 лет. Расчеты Пецуха также показывают, что связанного с этим ослабления теплопереноса достаточно для того, чтобы объяснить "холодный пузырь" в северной части Атлантического океана", - говорится в статье.

"В понедельник в журнале Nature Climate Change вышло в свет еще одно исследование, проведенное учеными Пекинского университета и Университета штата Огайо. В нем впервые в качестве доказательств были использованы данные о регионах за пределами северной Атлантики. Имитационные модели показали, что ослабление циркуляции Гольфстрима приводит к скоплению соли в субтропической южной части Атлантического океана".

"Это связано с тем, что сильное испарение постоянно повышает в этом регионе содержание соли в воде, в то время как верхняя ветвь круговорота направляет богатую солями воду на север, а менее соленая вода перемещается на юг. Если это течение ослабевает, вода в этом регионе становится более соленой", - отмечает автор статьи.

"Холодный пузырь" в Атлантическом океане влияет и на погоду в Европе. "(...) Британские ученые обнаружили, что летом струйное течение в атмосфере обходит "пузырь" с южной стороны - что приносит в Европу теплые ветры с юго-западного направления и приводит к периодам аномальной жары, как летом 2015 года. В другом исследовании было установлено снижение количества летних осадков в Северной Европе и усиление зимних бурь".

"Если мы продолжим форсировать потепление климата, циркуляция Гольфстрима продолжит ослабевать - и к 2100 году уменьшится на 34-45%. Так мы опасно приблизимся к критическому моменту, после которого течение станет нестабильным", - заключает исследователь.