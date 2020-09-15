"Ходячие" рыбы: больше рыб, чем предполагалось, вероятно, способны передвигаться по суше

"Больше видов рыб, чем предполагалось, вероятно, способны передвигаться по суше. По крайней мере, об этом свидетельствует одно из новых исследований", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда слепая пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola выходит из воды, она, будто саламандра, взбирается вверх под водопадами и ползет вдоль скал. Впервые необычная способность редкой рыбы карабкаться по поверхности была замечена в 2016 году в одной из пещер Таиланда. Теперь новое исследование свидетельствует о том, что, возможно, и другие виды рыб обладают способностью "ходить" по суше", - передает издание.

"Гибридные живые существа наподобие этой карабкающейся пещерной рыбы сыграли ключевую роль в развитии жизни на Земле, - отмечает издание. - Благодаря их изучению и выявлению того, какие виды рыб обладают возможностями для передвижения по суше, ученые надеются получить больше информации об эволюционном переходе от плавников к конечностям и лучше понять, как первые позвоночные покинули воду, чтобы жить на суше".

"Обычно позвоночник и брюшной плавник у рыб не связаны", - отмечает биолог Захарий Рэндалл из Музея естественной истории Флориды и соавтор исследования в журнале Journal of Morphology. Пещерная рыба Cryptotora thamicola имеет другое строение. Более крупные ребра и стабилизирующие мышцы позволяют ей передвигаться по суше: это важное приспособление для выживания в пещерах с колеблющимся уровнем воды и быстрыми течениями".

"В исследовании команда ученых из Музея естественной истории Флориды, Технологического института Нью-Джерси, Университета штата Луизиана и Университета Маджо в Таиланде проанализировала костную структуру 29 различных видов рыб из семейства вьюновых и установила, что десть видов рыб имеют такой же необычно сильный тазовый пояс, что и пещерная рыба Cryptotora thamicola".

"Для того, чтобы проследить эволюционную историю семейства вьюновых, обитающих в горных водоемах, и проанализировать, как форма таза этих рыб менялась с течением времени, ученые использовали комбинированный метод исследования на основе анализа ДНК и компьютерной томографии. При этом они установили, что сильный таз, вероятно, передается с генами и имеет не один источник возникновения, а появлялся в семействе вьюновых неоднократно", - передает Süddeutsche Zeitung.

"Результат исследования позволяет намного лучше понять эволюцию крайне необычного события - способности рыбы выйти на сушу", - сказал Лоуренс Пейдж, научный сотрудник музея Флориды".