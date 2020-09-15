Пробелы в системе

"Региональные выборы в Сибири показали, как могли бы выглядеть результаты выборов в стране Путина, если бы их исход не определялся заранее", - пишет немецкая газета Die Tageszeitung.

В штаб Навального в Новосибирске бросали бутылку с едкой жидкостью, устанавливали там подслушивающие устройства, во время кампании перед выборами в горсовет информационные стенды сторонников Навального неоднократно разрушались. "Недавние выборы (...) в очередной раз показывают, с каким коварством голосование лишают смысла. Выборы проходили на протяжении трех дней, порой на пеньках или багажниках автомобилей. Исчезали документы, в урны бросали целые стопки бюллетеней в поддержку "правильного" кандидата", - указывает журналистка Инна Хартвих.

"И тем не менее в системе обнаружились пробелы, области, демонстрирующие лицемерие путинского аппарата власти. В Новосибирске и в Томске - сибирских городах, где критик Кремля Алексей Навальный, незадолго до отравления, снимал разоблачающие видео о местной элите. Несмотря на все препятствия, там победили кандидаты, которых поддерживал Навальный. Они изгнали из городского совета тех, кто занимал там свои должности уже четверть века. Это показывает в миниатюре, как выглядели бы выборы, если бы результат голосования не был известен заранее", - говорится в статье.

"(...) Это сигнал Москве, где через год пройдут выборы в Госдуму. Но также и сигнал бесстрашным инакомыслящим: в будущем избирательная борьба будет еще более грязной и несвободной", - заключает Die Tageszeitung.