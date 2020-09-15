Лукашенко внезапно заговорил о "братском российском народе"

"Первый после начала протестов иностранный визит белорусского правителя Лукашенко привел его к Путину. В его летней резиденции Лукашенко предстал в роли угодливого вассала. И именно этим воспользуется шеф Кремля", - пишет немецкое издание Die Welt.

"(...) Гость из Минска не упускал ни единой возможности, чтобы показать себя перед Путиным в роли вассала, - отмечает журналист Павел Локшин. - Это было в первую очередь заметно по невербальному языку политиков".

"В то время как Путин по обыкновению расслабленно сидел в своем кресле, широко расставив ноги, Лукашенко приходилось прилагать заметные усилия, чтобы демонстрировать общность с шефом Кремля не только риторически. Он сдвигал колени и опирался левой рукой на подлокотник кресла, чтобы лучше видеть Путина и обращаться к нему. Путин смотрел на него со скучающим видом", - говорится в статье.

"Лукашенко говорил о "братском российском народе", даже об "одном народе" русских и белорусов и пытался размашистыми жестами убедить Путина в военной угрозе, исходящей от Запада. Путин то и дело поглядывал на свои ноги, будто бы для того, чтобы проверить, являются ли его начищенные до блеска ботинки все еще такими же чистыми".

"Поведение шефа Кремля еще более явно, чем его подчеркнуто сухая риторика, дало Лукашенко понять: он находится в слабой позиции. Ему приходится представать перед Путиным в роли просителя, хотя во время предвыборной кампании он открыто критиковал Россию - якобы из-за вмешательства в выборы", - указывает Die Welt.

"Белорусы, по мнению Путина, должны "в диалоге друг с другом" разобраться в ситуации в стране, "без всяких подсказок и давления извне". (...) Его страна предоставит Белоруссии в "этот сложный момент" кредит в размере 1,5 млрд долларов, сказал Путин".

"Настоящая финансовая помощь стране, внешний долг которой вырос почти до 18 млрд долларов, выглядит иначе, - считает автор статьи. - Эта сумма поможет Лукашенко удержать свою экономику на плаву в течение нескольких месяцев, не больше. Прежнему украинскому президенту Виктору Януковичу, который был свергнут во время "Евромайдана", Путин осенью 2013 года обещал сумму, в десять раз превышающую ту, что получит Лукашенко - и ко всему прочему скидку на газ".

"Сегодня Путин даже 1,5 млрд долларов не даст безвозмездно. В следующем году практически каждый месяц, сказал Путин, на территории обеих стран, "как и запланировано", будут проводиться совместные военные учения. До желаемой Кремлем военной базы на территории Белоруссии еще далеко - но, возможно, в необнародованной части визита Лукашенко главы государств обсуждали этот вопрос. И это было бы причиной для беспокойства ЕС и НАТО", - пишет издание.

"Ведь сейчас для Путина настал подходящий момент, чтобы потребовать от Лукашенко всех уступок, на которые он не хотел соглашаться раньше. Это означало бы: коренные реформы налоговой и таможенной системы, что было бы равнозначно приведению их в соответствие с российскими правилами и сопровождалось бы потерей доходов для белорусского государства; создание общего регулирующего органа для энергетического рынка и совместных органов управления в рамках существующего уже 20 лет союзного государства - выражаясь напрямую, это значило бы увеличение российского контроля над белорусской политикой и экономикой, увеличение зависимости от Москвы", - указывает Локшин.

"В предыдущие годы Лукашенко мог себе позволить сопротивляться этой потере суверенитета", но сегодня у него больше нет альтернатив. "Тем не менее Кремль должен быть осторожным и не переусердствовать с расширением своего влияния на Белоруссию. Пока большинство белорусов настроено дружественно по отношению к России. И в интересах Путина это сохранить", - заключает Die Welt.