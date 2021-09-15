Сокращение порции в офисной столовой всего на 14% поможет избавиться от лишних килограммов, утверждают ученые

"Зачастую оказывается несложно съесть слишком много в кафетерии на рабочем месте в обед после утренней порции тяжкого труда. Но новое исследование ученых из Кембриджского университета показывает, что небольшие изменения в меню вашего офисного обеда могут помочь снизить риск ожирения", - сообщает Daily Mail.

"В ходе экспериментов исследователи изменили параметры в 19 британских корпоративных столовых, заменив некоторые высококалорийные продукты на низкокалорийные и уменьшив размер порций высококалорийных продуктов на 14%. Они обнаружили, что оба изменения в комбинации привели к снижению среднего количества калорий, потребляемых сотрудниками в день, на 11,5%", - говорится в статье.

"Ученые считают, что потребление большего количества калорий, чем необходимо, является формой нездорового питания и играет важную роль в увеличении темпов ожирения. Это, в свою очередь, увеличивает риск таких заболеваний, как диабет 2 типа, болезни сердца и многие виды рака, что способствует увеличению показателей преждевременной смерти во всем мире", - сообщает издание.

"В среднем взрослые в Великобритании потребляют 200-300 лишних калорий в день", - отмечает автор исследования доктор Джеймс Рейнольдс из отдела исследований поведения и здоровья Кембриджского университета.

"Это исследование показывает, что уменьшение размеров порций и доступность менее калорийных блюд в кафетериях может внести важный вклад в сокращение избыточных калорий в стратегиях борьбы с ожирением. "Если бы кафетерии на рабочих местах, в школах и университетах внедрили эти изменения, это могло бы помочь снизить чрезмерное потребление калорий и помочь в широкомасштабных усилиях по снижению ожирения в масштабах населения", - заявили ученые.

"В рамках исследования кембриджская команда работала с кафетериями на рабочих местах в распределительных центрах крупной британской сети супермаркетов, название которой они не раскрыли. Этими кафетериями пользовались 20 327 сотрудников, 96% процентов из которых были заняты физическим трудом. Исследование проводилось в течение более длительного периода - 25 недель - и использовалось больше мест, чем в предыдущих исследованиях, что делает его "крупнейшим исследованием такого рода".

"За 25-недельный период, работая с поставщиками общественного питания, ученые заменили некоторые высококалорийные продукты питания и напитки более низкокалорийными - например, бургеры с беконом и сырные бургеры на куриные гамбургеры на гриле. Это привело к снижению среднего количества калорий, потребляемых в день, на 4,8%. Затем, помимо сокращения доступности высококалорийных продуктов питания и напитков, команда уменьшила размер порции некоторых высококалорийных продуктов примерно на 14% по объему - например, подавая меньшую порцию лазаньи или чипсов, или уменьшая количество фрикаделек в порции".

"Когда были изменены как доступность, так и размер высококалорийных порций еды и напитков, это привело к снижению среднего количества калорий, потребляемых в день, на 11,5% по сравнению с исходным уровнем. Для среднестатистического работника это было равносильно сокращению потребления примерно на 50 килокалорий (ккал) в день. Однако исследователи признают, что люди, живущие в менее богатых районах или с более низким социально-экономическим статусом, как правило, имеют ограниченный доступ к здоровой пище и более высокие показатели ожирения. (...) Исследование было опубликовано сегодня в журнале PLOS Medicine".